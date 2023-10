De goedkoopste PHEV modellen op een rij

Het aanbod PHEV modellen is fors genoeg, maar kun je ze ook nog een beetje betalen?

PHEV, perfecte overbrugging tussen EV en benzine, stekkeren, ja, je kent het allemaal wel. We moeten het vandaag even hebben over de positie van de PHEV in het huidige autolandschap en dan met name de prijzen. Je kan namelijk vrij makkelijk denken dat EV’s duur zijn vanwege de batterijtechnologie en een auto met minder batterijen daardoor automatisch goedkoper is. Dat is dus niet helemaal waar. Er zijn een paar EV’s die heden ten dage onder de prijs zitten van de zometeen te behandelen goedkoopste PHEV modellen.

PHEV duur?

Dat heeft een reden. Ten eerste dat we met de EV’s in kwestie dan auto’s als de Opel Corsa Electric, Dacia Spring en Renault ZOE bedoelen. Kleine en ietwat basale auto’s. PHEV’s worden meestal gebouwd op basis van alles vanaf het C-segment en de enige uitzonderingen zijn crossovers. Zou je dus de goedkoopste PHEV modellen aanbieden als EV’s (wat sommige te behandelen merken doen), dan ben je alsnog meer geld kwijt.

Goedkoopste PHEV modellen

Op zich vinden wij namelijk de goedkoopste PHEV modellen nog steeds best wel aan de prijs, relatief gezien. Welke zijn het dan? Goede vraag! Hierbij de lijst. Met als disclaimer uiteraard dat prijsstagneringen deze lijst binnenkort al om zeep kunnen helpen qua absolute prijzen, maar deze zijn op het moment van schrijven accuraat.

10. Jeep Renegade

Altitude 4xe Plug-in Hybrid

42.500 euro

50 km elektrisch bereik

Op plek 10 vinden we ietwat onverwachts Jeep. Laatst verraste ons het nieuws dat de Avenger best populair blijkt en de originele op-een-concerngenoot-gebaseerde kleine crossover van Jeep is er ook nog steeds met een stekker. De 4xe-aandrijflijn in de Renegade zorgt voor 50 volledig elektrische kilometers en dat alles kost je 42.500 euro. Let wel: voor 3.000 euro meer heb je zijn iets grotere broer Compass als 4xe, dus met dezelfde aandrijflijn.

9. Mitsubishi Eclipse Cross

Intense 1.6 PHEV

42.140 euro

45 km elektrisch bereik

Cru gezegd zou je Mitsubishi wel kunnen opdoeken als de Eclipse Cross hier niet tussen had gestaan. Het aanbieden van (P)HEV-aandrijflijnen voor relatief weinig geld is één van de weinige redenen dat deze C-segment crossover bestaansrecht heeft. Eerlijk is eerlijk, sinds die rare Prius-esque balk uit je zicht naar achter weg is, is de Eclipse niet vreselijk meer. Wel moet je nog steeds 42.140 euro neerleggen voor een PHEV die maar 45 km ver komt. Reken je even auto’s als de Mercedes-AMG GT63 S E-Performance en Ferrari SF90 niet mee, die niet PHEV zijn vanwege het rijbereik, dan is dit de PHEV met de kleinste elektrische actieradius.

8. Peugeot 308

Active Pack Business HYbrid 180 e-EAT8

41.710 euro

66 km elektrisch bereik

Je kan gewoon een Peugeot 308 met stekker rijden voor net iets meer dan 40 mille. En je komt er nog eens 66 kilometer ver mee ook! De HYbrid 180 (expres met hoofdletter Y geschreven) is een populaire binnen Stellantis. Voor andere merken komen we daar zo even op terug, maar ook binnen Peugeot heb je de 180 pk sterke PHEV in veel vormen. De 308 is er ook als SW en je krijgt ‘m ook in de 408 en 508.

7. Kia Niro

PHEV DynamicLine

40.595 euro

60 km elektrisch bereik

De Niro is het Zwitserse zakmes van Kia. De PHEV is namelijk één van drie versies waarin je de kleine crossover kunt krijgen, naast HEV en EV. Voor alle drie die versies geldt dat je in een populair segment zit en daar krijg je best veel auto voor je geld. Kia kon de Niro PHEV nét niet onder de 40 mille krijgen, maar je bent maar 595 euro meer kwijt dan dat. Je komt dan overigens 60 kilometer ver op enkel de elektromotor.

6. Opel Astra

1.6 Turbo Hybrid 180 pk e-EAT8

40.499 euro

60 km elektrisch bereik

Ook voor de Opel Astra geldt: het is maar goed dat die hier in de lijst staat, anders had je net zo goed een Peugeot 308 kunnen kopen. Het is namelijk op het Opel Visor-design en Opel-dashboard na exact dezelfde aandrijflijn in exact dezelfde auto. Maar voor de Opel ben je 1.200 euro minder kwijt. Ook hier dus 180 pk maar dan voor 40.499 euro. Wel kost de overstap naar Opel je 6 kilometer rijbereik.

5. Mitsubishi ASX

Intense+ 1.6 PHEV

39.590 euro

49 km elektrisch bereik

Goed nieuws: de ietwat armoedige Mitsubishi ASX heeft het geschopt tot plek vijf in deze lijst. Je zou zeggen dat het lanterfanterige niveau van deze rebadge dan zijn vruchten afwerpt, want als één van de goedkoopste PHEV’s van Nederland heb je een verkooppraatje. De 1.6 PHEV die met 39.590 euro onder de 40 mille duikt is met 49 kilometer rijbereik ook niet een uitblinker, maar goed, je kan niet te veel vragen van een auto die het goedkoopst in zijn klasse is.

4. Renault Captur

E-Tech Plug-in Hybrid 160

38.095 euro

49 km elektrisch bereik

Slecht nieuws, voor de Mitsubishi ASX dan: hij heeft moordende concurrentie vanuit zichzelf. Vrij letterlijk, want als je bij Renault shopt krijg je een Captur met exact dezelfde specificaties. En dan voor 1.500 euro minder. Sterker nog: omdat de Captur al een paar jaar onder ons is kan je die eventueel met de kop eraf scoren voor duizenden euro’s minder. We gunnen Mitsubishi de wereld, echt waar, maar duurder zijn dan de auto die je schaamteloos kopieert gaat je merk niet redden.

3. MG EHS

Comfort Plug-in Hybrid

37.385 euro

52 km elektrisch bereik

De MG EHS, beter bekend als de ‘oh ja!’. Naast de inmiddels geüpdatete elektrische ZS EV, Marvel R, MG 4 en zelfs de Cyberster vergeet je bijna dat het merk ook nog een stekkerhybride aanbiedt. De EHS is groter dan de ZS en is er eigenlijk al sinds zijn kleine elektrische broer hier de wegen onveilig kan maken. De ZS is een veel betere business case in het zijn van een goedkopere elektrische SUV en ook de MG 4 paait mensen beter met zijn lage vanafprijs voor een EV. Voor 37.385 euro krijg je echter veel auto voor je geld met de EHS. En 52 gratis elektrische kilometers.

2. Mazda MX-30

Prime-Line e-Skyactiv R-EV

36.990 euro

85 km elektrisch bereik

Het valt je wellicht op dat de lijsten met PHEV’s met het meeste rijbereik en die van goedkoopste PHEV modellen nogal ver van elkaar verwijderd zitten. Er is één auto die beide lijsten haalt en dat is de Mazda MX-30. De combinatie van e-motoren en een rotatiemotor als range extender (we zeggen het nogmaals omdat het zo cool is) maakt van de kleine Mazda technisch gezien een PHEV. Je komt 85 kilometer ver op enkel elektrische power en dat alles voor de schappelijke prijs van 36.990 euro. Daarmee is het op 795 euro na de goedkoopste PHEV van Nederland.

1. Kia Ceed

Sportswagon PHEV DynamicLine

36.195 euro

50 km elektrisch bereik

De allergoedkoopste PHEV is echter de Kia Ceed. De middenklasser van Kia is er als reguliere hatchback, SW en XCeed (een soort crossover), waarvan alleen die laatste twee met stekker te verkrijgen zijn. De goedkoopste Ceed SW PHEV heb je al voor 36.195 euro en dan krijg je 50 kilometer elektrische kilometers. In elektrisch rijden voor je geld is de MX-30 dus een betere deal, maar dit is de goedkoopste C-segment stationwagon met stekker. De XCeed is er voor zo’n 1.000 euro meer, mocht je een ietwat ongemakkelijk crossovermodel wensen.