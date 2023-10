Kia EV6 en EV5 krijgen binnenkort een klein broertje

Een mini-EV6? Dat moet wel een succes worden in Nederland!

Of je de Kia EV6 nu mooi vindt of niet, het valt niet te ontkennen dat het een toonaangevende auto is. Qua EV-capaciteiten én rijeigenschappen zet deze Koreaan veel Europese concurrenten in hun hemd. Daarom zijn we benieuwd wat Kia nog meer in petto heeft.

Dat komen we zeer binnenkort te weten, want volgende week is het ‘EV Day’. Op deze dag doet Kia al hun elektrische plannen uit de doeken. Om ons warm te maken krijgen we ook alvast een teaserplaatje voorgeschoteld, waarop we maar liefst vijf modellen zien.

Deze zijn niet allemaal nieuw, want drie van deze modellen kennen we al. Helemaal links zien we natuurlijk de EV6 en uiterst rechts ontwaren we de zevenpersoons EV9. De auto in het midden kennen we ook al: dat is de EV5. Die lijkt heel veel op de EV9, maar is een maatje kleiner.

Dan blijven er nog twee modellen over die we nog niet eerder hebben gezien. Naast de EV6 zien we een sportief gelijnde cross-over, die heel veel lijkt op een kleine versie van de EV6. Deze auto gaat vermoedelijk EV4 heten.

Als tweede auto van rechts zien we een cross-over die wat hoekiger is, in lijn met de EV5 en EV9. Deze auto gaat waarschijnlijk EV3 heten en wordt een auto van het formaat Kia Soul. Daarmee zou de auto dus onder de e-Niro gepositioneerd worden.

We moeten verder nog even in het duister tasten. De 12de krijgen we meer te horen. Dan zullen de nieuwe compacte EV’s worden onthuld als concepts, tijdens EV Day. Dit Koreaanse feestje is ook zeker voor Nederland interessant, want het moet raar lopen wil een Kia EV3 of een EV4 géén succes worden in ons land.