Verkoopcijfers april 2023: echt IEDEREEN wil een Kia

De verkoopcijfers van april 2023 zijn binnen en echt iedereen lijkt een Kia te willen.

Merkimago, historie, bleving: het is allemaal een grote pot nat waar je niets aan hebt. Wil je als fabrikant goed scoren, moet je goede auto’s bouwen die de kopers willen. Zo simpel is het. Toto de conclusie kwamen we weleens eerder, maar het wordt nu nogmaals bevestigd nu de verkoopcijfers van april 2023 bekend zijn gemaakt door de BOVAG.

35% in de plus

In totaal werden er 29.669 nieuwe auto’s geregistreerd. Dat is een hele flinke plus ten opzichte van de exacte periode vorig jaar (april 2022). Wat is daar de reden van? Nou, het zijn voornamelijk de leveringsproblemen die bijna in zijn geheel achter de rug zijn. Dus nu kunnen de merken iets gaan inlopen om de openstaande orders te voldoen.

Dus je moet de 35% stijging niet zien als een teken dat het nu 35% beter gaat met de economie dan vorig jaar jaar. Een gedeelte van de auto’s die nu worden afgelverd, hadden al (heel veel) eerder afgeleverd moeten worden.

Verkoopcijfers april 2023: merken

Om wat voor auto’s gaat het dan? Nou, ten eerste moeten we Kia feliciteren. Dat is namelijk het populairste automerk. Meer dan 10% van alle nieuw verkochte auto’s deze maand betreft een Kia. Volkswagen volgt Kia op de hielen. Nummer 3, 4 en 5 (Peugeot, Toyota en Renault) zitten heel erg dicht bij elkaar.

Positie Merk Aantal Aandeel 1 Kia 3.052 10,3 % 2 Volkswagen 2.762 9,3% 3 Peugeot 1.936 6,5% 4 Toyota 1.899 6,4% 5 Renault 1.874 6,3%

Verkoopcijfers april 2023: modellen

Als we kijken naar de modellen valleen een paar dingen op. De bestverkochte auto is de Peugeot 208. De technisch grotendeels identieke Opel Corsa staat op de derde positie. Op nummer 2 bewijst Kia dat er absoluut interesse is in pittige gehaktstaven en vooral: A-segmentauto’s!

Merken laten dit segment van kleine, schone en betaalbare auto’s links liggen omdat er geen droog brood mee te verdienen is. De Lynk & Co 01 staat op 5, wat wederom bevestigd dat wij Nederlanders een goede auto voor een goede prijs graag kopen, ongeacht het merk. De technisch bijna identieke Volvo XC40 staat op 4.

Positie Merk Aantal Aandeel 1 Peugeot 208 912 3,1 % 2 Kia Picanto 882 3 % 3 Opel Corsa 872 2,9 % 4 Volvo XC40 723 2,4 % 5 Lynk & Co 01 699 2,4%

