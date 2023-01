Hier, de heftigste PHEV occasion van de dag

Da’s even schrikken als je deze heftige PHEV occasion bij de laadpaal tegenkomt: de Jeep Wrangler 4xe kan dus ook gewoon een Wrangler zijn.

Dat alles elektrisch moet worden, gaat ons waarschijnlijk een paar leuke auto’s kosten. Toch doen automerken hun best om hun iconen klaar te stomen voor een (half-)elektrische toekomst. De huidige oplossing van Jeep is de Wrangler 4xe. Dat is een Wrangler als PHEV, waar een 2.0 liter benzinemotor samenwerkt met een elektromotor om 380 pk te realiseren. Maar je kan dan dus ook stekkeren en deels elektrisch rijden met de Wrangler.

Heftigste PHEV

Daarmee is de Jeep Wrangler 4xe sowieso al één van de opvallendste PHEV modellen op de markt, maar de occasion van vandaag maakt het wel heel bont. Jeep-eigenaren hebben er namelijk een handje van om de auto niet bepaald standaard te houden. De meest voorkomende modificaties hebben te maken met de offroad-mogelijkheden van de Wrangler.

De heftigste PHEV occasion van de dag is daarom een Jeep Wrangler 4xe die niet thuis lijkt te horen op de weg. Het ding heeft enorme 40 inch Maxxis offroad-banden meegekregen. Die zitten op nieuwe versterkte voor- en achterassen en veren die met 3,5 inch (8,75 cm) verhoogd zijn. Dat is al flink, maar eigenlijk staat ‘ie nog te laag. Het zijn dan ook knotsen van banden.

Offroad-mods

Naast de vering en banden krijg je op de heftigste PHEV occasion van de dag nieuwe bumpers mee, met voorop een grote lier. Ook krijg je een compressor om je banden op te pompen, lampjes, afdekplaten voor de onderkant en een hele waslijst erbij. Op zich redelijk standaard Wrangler-spul, maar het is toch grappig om dit gecombineerd met de 4xe-aandrijflijn te zien.

Rubicon

Dat alles in de ’topversie’ van de Jeep Wrangler 4xe, de Rubicon. Deze opvallende PHEV occasion lijkt alles aan te kunnen wat ‘ie ooit tegen zal komen. Qua opties ben je ook rijk bedeeld, al staat de Wrangler niet bekend om het hebben van de nieuwste technologieën. Wel krijg je de mogelijkheid om deuren, daken en voorruiten weg te halen. Het is maar waar je naar op zoek bent.

Kopen

De Jeep Wrangler 4xe PHEV occasion komt uit 2022 en heeft sindsdien 6.000 kilometer afgelegd. De blauwe Wrangler staat in Roemenië en moet nog 130.900 euro opleveren. En dat is de Roemeense prijs. Niet goedkoop, maar je zou hem wellicht op grijs kenteken kunnen krijgen hier. Kopen kan op Mobile.de.

Met dank aan Tiemen voor de tip!