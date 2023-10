Nieuwe instapversie van de Ferrari Purosangue is hier

De nieuwe basisversie van de Ferrari Purosangue krijgt een bijna Toyota-esque 2.5 liter hybridemotor.

Lekker dan. Bouw je als Ferrari zijnde een blubberdikke SUV met een V12 voorin, wordt je door het internet beticht van het bouwen van een opgeblazen Mazda CX-30. Maar we moeten wel eerlijk zeggen: dat zegt meer over de sterkte van het Mazda-design dan de zwakte van het Ferrari-design, want voor een SUV is de Purosangue niet verschrikkelijk.

Toyota

Daarbij is Mazda wellicht ook de verkeerde naam om te noemen. Ja, de proporties van de Purosangue en CX-30 komen overeen, maar de auto’s hebben een compleet ander gezicht en op detailniveau is het vrij duidelijk met welke je te maken hebt. Wat dat betreft lijkt de recente designtaal van Toyota weer een stuk meer op die van de Ferrari Purosangue.

Mini-Purosangue

Wat gebeurt er dan als je die designtaal plakt op een auto die proportioneel erg lijkt op de Purosangue? Nou, dit. We doen er lacherig over met de titel en intro, maar de nieuwe Toyota Crown Sport lijkt echt heel erg op de Purosangue. Maar wederom, dat moet je zien als een compliment voor Toyota. Want het is best een gelikte auto.

De Crown Sport is de tweede auto in de nieuwe Crown-bloedlijn. Hiervoor mochten we al kennis maken met de Toyota Crown Crossover, wat een soort opgehoogde sedan is. Dat en deze Crown Sport als SUV klinkt als verloedering van de Crown-naam, maar er komt ook nog een nieuwe Crown Sedan. Crown wordt meer dan ooit een aparte tak van Toyota. Daarover zo meer.

Crown Sport

De Toyota Crown Sport, dus. Voor een SUV/crossover vinden wij hem eigenlijk wel goed gelukt. Toyota’s nieuwe designtaal zorgt voor prima ogende auto’s en dat bewijst het merk wederom. Dat is een mening, voor je ondergetekende beticht van het schrijven van een advertorial, maar voor moderne standaarden moet je toegeven dat de Crown Sport niet echt lelijke aspecten heeft, toch? Goed, het zijn van een crossover is wellicht niet ideaal, maar hij komt ermee weg.

Ook zegt Toyota dat de Crown de naam Sport verdient dankzij extra nadruk op dynamiek. De vering is compleet op maat getuned en de auto heeft vierwielbesturing. We wachten de Japanse Autoblog-rijtest geduldig af.

Hybride

Verder deelt deze auto veel DNA met bekende Europese auto’s als de RAV4 en Prius. Niet geheel verrassend ligt dan ook het TNGA-platform onder de Toyota Crown Sport. Ook de aandrijflijnen klinken bekend: de auto debuteert met een 2.5 liter standaard hybride (HEV) met 234 pk. Hij heeft vierwielaandrijving, maar wel het soort waar de benzinemotor de voorwielen doet en de e-motor de achterwielen. Een 2.5 liter PHEV is op komst.

Interieur

Het interieur biedt weinig verrassingen als je Toyota uit recente jaren gewend bent. Het oogt her en der wat bonkig en plastic-achtig, maar verder heb je wel alles wat je zou kunnen wensen. Wat hier eveneens opvalt: op een logootje in het scherm na spot je hier nergens een Toyota-logo.

Crown

Overal waar een logo geplakt kan worden prijkt namelijk een Crown-logo. Crown is altijd al een soort submerk geweest van Toyota waar de auto’s zelf een kroontje als logo kregen. Wel werd de auto gemarket als Toyota Crown en niet als apart merk. Nu gaat Toyota Crown wel meer behandelen als een apart merk met ook aparte dealers. Dit om je het ultieme gevoel te geven van iets dat specialer is dan andere Toyota’s. Zoals gezegd is dit al de tweede Crown in de aankomende Crown-familie. Een sedan, zoals de Crown al jarenlang is, komt ook binnenkort en daar komt voor het eerst sinds 2004 weer een stationwagon-versie van.

De Toyota Crown Sport kost 5.900.000 yen of 37.290 euro. Je kunt de HEV-versie nu al bestellen, de PHEV-versie volgt in 2024. De levering van de Crown Sport start eveneens begin volgend jaar. Voor Europa is nog niks bevestigd qua beschikbaarheid van de Crown Sport, maar reken er niet op dat ‘ie komt.