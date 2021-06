De goedkoopste VW EV is terug en nog steeds relevant - Autoblog.nl

Jawel, de Volkswagen e-Up is voor het vervolg van 2021 gewoon weer te bestellen.

Als het over elektrische Volkswagens gaat denkt iedereen momenteel aan de ID-modellen. Dit moeten de Volkswagens van de toekomst zijn. Daarmee moeten we echter niet vergeten dat Volkswagen al veel eerder succes had in het EV-segment. Zeven jaar geleden waren er al een e-Golf en een e-Up.

Die laatste was met de Skoda Citigo E iV en de Seat Mii Electric een tijdlang de goedkoopste elektrische auto die je kon krijgen in Nederland. Samen met het feit dat er een Volkswagen-logo op staat zorgde dit ervoor dat de e-Up een succesnummer was.

Anno 2021 is er ongetwijfeld nog steeds animo voor een e-Up, maar de auto was sinds januari helaas niet meer nieuw leverbaar. Nu is er echter goed nieuws voor degenen die relatief goedkoop elektrisch willen rijden: de Volkswagen e-Up is terug!

Volkswagen heeft wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om de e-Up ietsje duurder te maken. De vanafprijs is nu €25.850. Voorheen was de vanafprijs nog €23.475. Voor dit bedrag kun je rekenen op onder meer cruise control, een achteruitrijcamera en Lane Assist in je Up. Wil je een hippere Style-uitvoering met 16 inch velgen, een zwart dak en dit spiegels, dan ben je €27.200 kwijt.

Concurrentie

Hoe is de situatie inmiddels qua concurrentie? We zetten de directe rivalen even voor je op een rijtje:

Renault Twingo ZE (82 pk, 190 km range): €20.690

Smart Fortwo/Forfour EQ (82 pk, 135 km range): €23.995

Fiat 500e (95 pk, 180 km range): €24.900

Volkswagen e-Up (83 pk, 250 km range): €25.850

De tijden dat de Volkswagen e-Up de goedkoopste EV was zijn voorbij, want er zijn nu de Renault Twingo ZE, diens verwanten de Smart EQ ForTwo en ForFour en de nieuwe Fiat 500e. Die hebben stuk voor stuk wel een beduidend kleinere range. De Volkswagen e-Up is zijn relevantie daarom nog niet verloren. Ondanks het feit dat het model al 10 jaar oud is.

Een opvolger zit trouwens wel in de pijplijn, maar dat gaat nog even duren. Naar verluidt komt er pas rond 2023 een Volkswagen ID.1.