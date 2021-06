Dit is de meest brute Porsche Taycan van dit moment - Autoblog.nl

De Mansory Porsche Taycan van gisteren mag je alweer vergeten, hier is de Vivid Racing Porsche Tacyan.

EV’s hebben zeker hun sterke punten, maar over het algemeen zijn het nog geen liefhebbersauto’s. Dat betekent dat eigenaren ook niet zo snel geneigd zullen zijn geld in upgrades te stoppen. Dat het vaak leaseauto’s zijn helpt natuurlijk ook niet mee.

Als er één EV is die je koopt omdat je er oprecht hebberig van wordt (hypercars even daargelaten) is het wel de Porsche Taycan. Elektrisch of niet, het is ten slotte wel een Porsche. Dat betekent dat er ook mensen zullen zijn die de auto nog van wat aftermarket accessoires willen voorzien. Die mensen zijn er bij andere Porsche-modellen namelijk ook.

Gisteren toonde Mansory hun versie van de Taycan. De auto was ‘verfraaid’ met de inmiddels welbekende forged carbon accessoires van de Duitse tuner. Of je het mooi vindt of het niet, het is ongetwijfeld een van de meest opvallende Taycan’s van dit moment.

Toch kan het nog gekker, zo blijkt. Het Amerikaanse Vivid Racing laat namelijk een Taycan zien die nog agressiever oogt. Nu was Mansory niet ‘all out’ gegaan met de Taycan, maar Mansory overtreffen is toch knap.

Waar Mansory het bij een subtiel spoilerlipje hield, heeft Vivid Racing de Porsche Taycan een serieus grote ducktail gegeven. Ook qua diffuser hebben de Amerikanen het nog wat gekker gemaakt. In de VS moet ten slotte alles groter zijn. Verder mogen ook een carbon splitter en sideskirts niet ontbreken. Om het af te maken is de elektrische Porsche verlaagd en voorzien van andere velgen.

Het resultaat is uiteraard fout, maar toch… ergens heeft het wel wat. Dat dit exemplaar uitgevoerd is in het fraaie Gentiaan Blauw helpt natuurlijk ook. Het betreft hier overigens de Turbo, die 680 pk heeft en in 3,2 seconden van 0 naar 100 sprint. In standaardtrim in ieder geval.

Wanneer deze aero kit beschikbaar wordt en wat deze moet kosten vermeldt Vivid Racing nog niet, maar die zal vast op niet al te lange termijn beschikbaar worden. Dan valt er dus weer wat meer te kiezen voor Taycan-eigenaren die hun auto te saai vinden. Heeft Vivid Racing het beter gedaan dan Mansory? Zegt u het maar!