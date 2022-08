De Golf 8 faalt keihard, Golf 9 NIET in ontwikkeling

De toekomst van de Golf 9 is uiterst onzeker, nu de Golf 8 keihard faalt. De Golf 9 is niet in eens ontwikkeling!

De Volkswagen Kever en Golf zijn al jarenlang een van de best verkochte auto’s wereldwijd. De populariteit van de compacte middenklassers is ongekend. Eh, wacht ‘is’ moet dus eigenlijk ‘was’ zijn. De populariteit van de VW Golf holt namelijk hard achteruit en zijn spirituele opvolger (de Volkswagen ID3) doet het ook niet denderend.

In maart van vorig jaar werden er opvolgers bevestigd door Volkswagen voor de Golf, Tiguan, T-Roc en de Passat (Variant). Maar wat blijkt, Volkswagen was daar een beetje te vroeg mee.

Golf 9 niet in ontwikkeling

De Golf 9 is namelijk niet eens in ontwikkeling! Normaliter beginnen fabrikanten met de lancering van een model direct aan de ontwikkeling van de opvolger. Gek genoeg heeft Volkswagen dat niet gedaan met de Golf 8.

Sterker nog, die Golf 8 is ook al een raar verhaal. Het ontwikkelingsbudget van die auto was enorm laag. Bijna op het niveau van een facelift, vandaar dat de Golf 8 stiekem een gefacelifte Golf 7 is, maar dan met minder luxe afwerking. Zo is het interieur kaler en heb je geen telescopische gasveren voor de motorkap (dat is nu een stang!).

Toekomst onzeker

VW-honcho Thomas Schäfer bevestigt aan Welt.de dat de toekomst voor de Golf nog zeer onzeker is. Volgens hem is het namelijk erg lastig om een auto als de Golf nog te gaan ontwikkelen. De nieuwe Euro7-emissie-eisen en EU-veiligheidseisen zijn zo krankzinnig streng, dat de kosten van zo’n auto met 3 tot 5 mille per auto zullen stijgen.

Volgens hem is het daardoor ook klaar met goedkope auto’s in Europa, omdat ze simpelweg niet te produceren zijn met de eisen vanuit de EU. In plaats daarvan is de kans groter dat ze bij Volkswagen simpelweg géén Golf-opvolger ontwikkelen. Scheelt ook weer kosten.

Golf 8 blijft nog eventjes

Wel kan Schäfer met zekerheid zeggen dat de Golf 8 nog even onder ons zal blijven. Op dit moment zijn de VW-ontwikkelaars druk bezig met klaverjassen, kwartetten en de facelift van de Golf 8.

Volgens Schäfer is een nieuwe Golf ontwikkelen extreem prijzig en gaat het niet lonen vanwege het verbod op de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor.

Geen opvolger, wel een facelift?

Dus wat is de oplossing? Hij zegt het niet letterlijk, maar de kans dat de Golf 8 nog een keer (of twee) gefacelift gaat worden lijkt aannemelijk. Uiteraard is er wel een ID3 die wel een opvolger gaat krijgen. De Golf 8 facelift verwacht men in 2023.

Of er een Golf 9 gaat komen, wordt binnen een jaar besloten. Er wordt met geen woord gerept over de Volkswagen Polo, maar die moet tegen een nog lagere prijs verkocht worden. Audi heeft al bevestigd dat de A1 en Q2 géén opvolger krijgen in verband met te kleine winstmarges.

Simpelweg te duur

In principe krijgen we nu in Nederland een voorproefje met wat er voor de rest in Europa gaat gebeuren. De nieuwprijs van de goedkoopste Volkswagen Golf is 32.890 euro. Voor dat geld heb je de 1.0 TSI Life met 110 pk en zesbak.

In het eerste halfjaar van 2022 zijn er 1.223 in totaal van verkocht. Daarmee is de VW Golf minder populair dan klasse-genoten als de Ford Focus, Audi A3, Kia Ceed, Toyota Corolla, Mercedes-Benz A-Klasse en Peugeot 308. De Golf, ooit de bestverkochte auto van Nederland, staat nu op plaats 40!

In Duitsland is de Golf nu nog de bestverkochte auto, maar de verkopen daalden met meer dan 35%. Kortom, niet iedereen is fan van hard plastic en omslachtige infotainment.

Overigens moeten we er natuurlijk bij vermelden dat veel Golf-kopers overgaan op andere producten uit de VW-groep. Modellen als de ID3, Taigo, T-Roc en T-Cross vissen een beetje in dezelfde vijver, om maar te zwijgen van de technisch identieke producten van Seat, Cupra, Skoda en Audi.

