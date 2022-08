Verbod snorfietsen op benzine teruggedraaid door EU

Doet Nederland eens iets duurzaams, worden ze teruggefloten door de EU. Het verbod voor snorfietsen op benzine is teruggedraaid!

De EU en het kabinet zijn lekker bezig om alle vormen van mobiliteit de nek om te draaien. Er worden nauwelijks nog auto’s verkocht en dat wat verkocht wordt, is groot, luxe en duur. Er komen straks generaties jonge bestuurders aan die geen auto kunnen kopen, omdat de auto’s er simpelweg niet zijn. Het A-segment bestaat nauwelijks meer en het lijkt erop dat het B-segment gaat volgen. Dus ja, dat autodelen gaat wel een succes worden (alleen niet omdat iedereen dat wil).

Enfin, Nederland is uiteraard het schoonste jongetje uit de klas. Naast het kunstmatig verwijderen van de meeste boeren, was er ook een snood plannetje om alle snorfietsen keihard aan te pakken. Alle snorfietsen op benzine mogen na 2025 niet meer verkocht worden. Dat is dan verboden, namelijk.

Verbod snorfietsen op benzine teruggedraaid

Maar wat blijkt, het kabinet heeft geen eens mandaat voor deze beslissing. Ironisch heeft de EU ze terug geroepen. Daar waar wij Nederlanders een wit voetje willen halen, vinden ze ons dus te streberig. Alsof zelfs je leraar Duits het niet leuk vindt dat je doorverteld wie er een spiekbriefje had voor de naamvallen.

De EU fluit het Nederlandse kabinet dan ook terug. EU-lidstaten mogen niet namelijk op eigen houtje een verbod bepalen, kennelijk. Het is in strijd met de interne markt, aldus het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Is het wel nodig?

Omdat accu’s en elektriciteit goed voor het milieu zijn, moet iedereen zo snel mogelijk op een elektrische snorfiets rijden. Dat er ook een superieure gewone fiets is, vergeten we derhalve even. Het minsterie gaat nu kijken naar andere maatregelen om iedereen van de snorfiets met verbrandingsmotor te krijgen. Volgens de Bovag is het allemaal niet nodig. Mensen stappen zelf wel over als de producten beter zijn en de prijzen lager.

Overigens valt het ook allemaal reuze mee. Ongeveer de helft is nu al elektrisch. Er komen meer betaalbare en deugdelijke elektrische alternatieven. Dus men kiest er al telkens vaker voor. Het verbod op de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor vanaf 2035 blijft wel gewoon staan, trouwens. Daar is namelijk wél Europees draagvlak voor.

Via: NOS

Fotocredit: @jurgenklijn