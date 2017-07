11 trekauto’s waarmee je de baas van de camping wordt

Misschien ben je al op vakantie geweest, maar voor eenieder die nog overweegt om met de sleurhut op pad te gaan hebben we deze extreem handige lijst met prima caravantrekkers samengesteld.

Een beetje comfi sleurhut legt toch al snel wat gewicht in de schaal. Geen probleem, al zul je wel voor een geschikte trekker moeten zorgen om die massa een beetje vlot van de plek te krijgen. Daarnaast wil je, als de caravan eenmaal staat, ook nog in alle comfort wat van de omgeving zien én op een camping is niks zo belangrijk als je reputatie. Dat weet iedereen.

Hoog tijd voor een onzinnige lijst met prima smoelende wagens die meer dan genoeg gewicht achter zich aan kunnen sleuren.

Range Rover Velar D300 3.0

De mooiste auto in het rijtje? Aan jullie de zware taak om die knoop door te hakken, maar de Range Rover Velar werd in eerste instantie zeer positief ontvangen.

Brandstof: Diesel

Motor: 3.0 V6

Vermogen: 300 pk

Koppel: 700 Nm

Maximale aanhangermassa geremd: 2.500 kg

Volvo V90 T6 AWD

Een zeer representatieve Zweedse station die bovendien niet moeilijk doet over een flinke sleurhut of paardentrailer. Of zo’n diesel een beetje vooruit komt zie je HIER.

Benzine

2.0 vier-in-lijn

320 pk

400 Nm

2.200 kg

Porsche Panamera 4S Diesel

Mooier dan de oude, nog steeds veel snelle versies en nog steeds zijn ze allemaal duur. Wouter voelde de allerdikste versie voor je aan de tand, kijk maar.

Diesel

4.0 V8

440 pk

550 Nm

2.200 kg

Volkswagen Arteon 2.0 TSI 280 pk 4Motion

Hoort in de lijst, maar heeft wel een goede lakkleur nodig. Met leasegrijs doe je het design toch een beetje tekort. Rijtest? DAAR.

Benzine

2.0 vier-in-lijn

280 pk

350 Nm

2.200 kg

Tesla Model X 100D Performance Ludicrous

Vraag is of de Model X wel in deze lijst thuishoort. Da’s een subjectieve kwestie, maar het maximale aanhangermassa is dik in orde.

Elektromotor

612 pk

967 Nm

2.268 kg

Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 170 pk

Best een geslaagde bak, die Insignia! De diesel kan nog een flinke Dethleffs van z’n plaats krijgen ook. Check HIER onze rijtest.

Diesel

2.0 vier-in-lijn

170 pk

320 Nm

2.200 kg

Jeep Grand Cherokee 6.4 V8 SRT-8

Verfijnd? Nope. Een logische keus voor in Nederland? Never. Lekker? Jazeker! Rijtest? DAAR.

Benzine

6.4 V8

468 pk

624 Nm

3.500 kg

Jaguar F-Pace 30D

Een strakke jas voor deze premium Brit met een beresterke diesel. Hoe zo’n F-Pace rijdt check je HIER.

Diesel

3.0 V6

300 pk

700 Nm

2.400 kg

Cadillac Escalade 6.2 V8

Ahh, sweet memories aan Pimp my Ride! De Escalade is van de Nederlandse buis verdwenen en toch nemen we ‘m effe mee.

Benzine

6.2 V8

426 pk

610 Nm

3.100 kg

Mercedes-AMG GLS 63

Niet de meest elegante AMG uit het gamma. Wel een beul van een auto die rustig drie ton meesleurt. Bovendien wordt ‘ie geleverd met die goeie ouwe 5.5-liter V8 in plaats van de 4.0 achtcilinder die tegenwoordig in veel AMG’s ligt.

Benzine

5.5 V8

585 pk

760 Nm

3.290 kg

Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D

Mag simpelweg niet ontbreken in deze lijst. Overleeft jou, je kleinkinderen en waarschijnlijk hún kleinkinderen ook.

Diesel

2.8 vier-in-lijn

177 pk

450 Nm

3.000 kg

Headerfoto: dikke Dodge RAM door @colorsone, via Autojunk