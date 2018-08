De grille van dit busje belooft niks te veel

Je zou wellicht verwachten dat iemand zijn Vito voorzien heeft van wat foute tuning. Maar niks is minder waar.

Stap namelijk in en je betreedt een werkelijke oase van luxe. Maybach-luxe welteverstaan. De binnenkant van het busje is namelijk aangekleed met een cornucopia van Maybach-goodies, inclusief de stoelen zetels die je normaal vindt in de traditionele sedans van Mercedes’ luxemerk. Ook de uitklapbare tafeltjes komen recht uit de schappen van Maybach en verder is het busje aangekleed met hout, dikke speakers en een moddervette TV.

Op zich is het idee van luxe busjes niks nieuws, het bestaat al sinds Hannibal en consorten boeven te grazen namen in The A-Team. Eerder dit jaar schotelden we je zelfs een geinig lijstje voor met impressies van wat er zou gebeuren als luxe merken zich toe zouden leggen op busjes. En dan bedoelen we geen SUV’s, maar echte busjes. We moeten je wel waarschuwen voordat je op de link klikt: het artikel kan beelden bevatten die sommigen als schokkend zullen ervaren.

Dit ‘Maybach’-busje is echter best goed gelukt, als zeggen we het zelf. Ook de buitenkant mag er zijn, met het staande logo op de grille, badgeje achter op de flank, de putdekselvelgen onder de auto en als piéce de résistance de grille met de kenmerkende verticale balijnen.

Als je fan bent van het busje hebben we trouwens goed nieuws: je kan er een ritje in maken. De ‘Maybach Vito’ is namelijk eigendom van CLS Paris, een bedrijfje dat zich specialiseert in het verzorgen van vervoer op stand dwars door Parijs. Achterin zo’n luxe bus door de stad rollen is toch net wat comfortabeler dan in een Ferrari naar je rendez-vous scheuren. Zelfs als die Ferrari stiekem een Mercedes is #insidejokevoordekenners (voor uitleg/bijscholing kan je hier terecht).