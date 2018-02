Lijstje: als luxe merken busjes zouden maken

Dan zijn bestel- en taxibusjes geen lullige vervoersmiddelen meer.

De bestelbus. Handig om bestellingen rond te brengen (hence the name), maar privé zie je ze tegenwoordig bijna niet rijden. Denk aan auto’s als de Volkwagen Caravelle, de Nisan NV200 of de Peugeot Partner Tepee. Het ziet er misschien wat mal uit, maar zo’n Partner Tepee is eigenlijk een hele goede gezinsauto. Zuinig, heeft alle gemakken aan boord en er kunnen zeven mensen mee. Het blijft echter een ‘busje’ en wat dat betreft hebben mensen tegenwoordig liever een kekke crossover. Mercedes probeerde met de komst van de Vito deze markt sexy te maken, het ding heet tegenwoordig zelfs V-klasse. Met de X-klasse doet het merk nu hetzelfde met de pickups.

Maar goed, terug naar de busjes. Wat als luxe merken ze gingen maken? Zou de markt dan losbarsten? Photoshopper Nikita Aksyonov speelde met dit idee in zijn hoofd. Hij stopte ontwerpen van hedendaagse auto’s in de blender met het design van een busje. Het resultaat ziet er best geinig uit.

Porsche Ma-bus

Het is bijna schattig, met die koplampen zo geplaatst. In een joint venture met Ford zie ik kansen op de markt.



Audi Q-bus

Bij het zien van deze Audi-soep geeft je brein een foutmelding. Dit hoort toch niet?! Of wel..



BMW i-bus

Een duurzaam busje van BMW. Nu lach je er misschien om, maar weet dat ze ooit met de 2-Serie Active Tourer kwamen.



Alfa Romeo Q-bus

Eén en al emotie natuurlijk, zo’n Alfa-busje. Komt zelfs met mini Quadrifoglio-velgjes. Voor de aannemer met smaak.



Lexus LC-bus

Bijna angstaanjagend, met zo’n grille. Een comfortabel busje, vol luxe en een hybride aandrijflijn. Ik zeg doen.



Infiniti G-bus

Infiniti kennende komt dit busje met een atmosferische V6 of V8. Voor de alternatieve loodgieter die louter klusjes heeft in ’t Gooi zullen we maar zeggen.



Bugatti Chi-bus

Vliegensvlug van A naar B. Die W16 proppen ze maar ergens onder de bankjes en je hebt de snelste people carrier in handen.