Verstappen: “Overstap naar Amerika is voor losers mensen die niet kunnen winnen”

Shots fired!

Het F1-verhaal van de week is het aanstormende vertrek van Fernando Alonso uit de sport. Algemeen wordt aangenomen dat de Spanjaard op weg is naar de IndyCar-serie. Deze ‘Muricaanse monoposto-serie beleefde haar voorlopige hoogtepunt in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw, toen het kampioenschap nog de CART Indy Car World Series heette. Er was behoorlijk wat kruisbestuiving tussen de F1 en de CART ICWS op het gebied van de coureurs. Nigel Mansell bijvoorbeeld vertrok na zijn F1 titel van 1992 naar ‘Murica en Old Nige sleepte daar direct de titel binnen. Verschillende CART-toppers kwamen ook deze kant op, hoewel we daarbij moeten aantekenen dat de meesten van hen weinig succes kenden in de F1.

Verschillende motorfabrikanten van naam (Toyota, Honda, Mercedes, Ford, Chevrolet en kortstondig ook Porsche) leverden krachtbronnen aan de teams. Zelfs Ferrari bouwde ooit een IndyCar, maar helaas zag de door Gustav Brunner ontworpen 637 nooit de start van een race.

Vervolgens raakte de serie in verval, onder andere door een tweestrijd tussen Tony George. De eigenaar van de befaamde oval in Indianapolis was niet blij met de manier waarop het kampioenschap geleid werd. Je zou ook kunnen zeggen dat hij simpelweg meer invloed en geld wilde hebben, wetende dat hij kon schermen met de ‘jewel in the crown’, namelijk de Indy 500. Lang verhaal kort: het kampioenschap viel uiteen in twee klasses die allebei niet geheel konden overtuigen. Sinds 2008 heeft er echter een ‘hereniging’ plaatsgevonden en sindsdien ziet het kampioenschap weer in de lift. Zo zeer zelfs dat enkele hoogvliegers in de serie menen dat er misschien maar weer eens iemand uit de serie een kans moet krijgen in de F1.

Desalniettemin is de algemene gedachte nog steeds dat het niveau in de IndyCar toch wat lager ligt dan in de F1 en misschien ook wel dan in de F2. Max Verstappen ziet een oversteek naar de andere kant van de plas dan ook niet zitten. In het licht van Fernando’s move laat hij bij Goodwood het volgende optekenen:

I think it mainly happens with drivers who are not winning: they want to win again. That gives you the motivation to keep going and Fernando hasn’t been in a position to win lately.

Opvallend genoeg voegt Max er aan toe dat zijn vader ook ooit in die situatie terechtkwam in de F1. Zoals we allen weten begon Verstappen zijn carrière bij Benetton, waarna hij eigenlijk alleen maar in treurigere en nog treurigere auto’s terechtkwam (oké, die Arrowsen gingen dan nog een beetje):

My dad had exactly the same: he was in F1, not winning and at one point your motivation just disappears. You can do it for a few years, but it’s just killing you on the inside.

Saillant detail: Een dikke tien jaar geleden was er ooit serieus sprake van dat Jos in de ChampCar-serie (een van de twee CART-afsplitsingen) uit zou komen. Hij testte zelfs in een auto op Sebring. Helaas ging dat verhaal uiteindelijk niet door. Of nou ja, daardoor had Joske waarschijnlijk wel meer tijd om zich toe te leggen op de carrière van Max. Op zich is dat ook geen verspilde moeite geweest…