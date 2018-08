Schaadt negatief diesel sentiment de EV-verkoop?

Je zou zeggen dat slecht nieuws voor diesel goed nieuws voor stroom zou zijn. Maar is dat wel zo?

De een zijn dood is de ander zijn brood, zo luidt het gezegde. De automarkt wordt dezer dagen in grote lijnen verdeeld tussen diesels, benzineauto’s en EV’s. Als een van deze ‘categorieën’ klappen krijgt, ontstaat er dus ruimte voor de andere twee om te groeien. Toch is het allemaal niet zo simpel als het lijkt, althans niet volgens onze Belgische vrinden van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB).

De vraag naar EV’s wordt in bepaalde mate namelijk immer nog gedreven door stimuleringsbeleid van de overheid. En dit baart potentiële klanten zorgen zo luidt het, juist omdat diezelfde overheid diesels als een baksteen heeft laten vallen. In België was diesel nog geliefder dan benzine, maar de overheid pakt het satansap nu keihard aan. Dit heeft onder andere tot gevolg dat Belgen soms hun toevlucht zoeken in Nederland om goedkope brandstof te scoren, wat ongetwijfeld een bizarre (doch welkome) gewaarwording zal zijn voor Nederlandse pomphouders in de grensstreek.

Veel Belgen beoordelen de manier waarop de overheid omgaat met dieselauto’s als onbetrouwbaar en ze zijn daarom bang zich aan ditzelfde risico te branden als ze een EV kopen. Maarten Matienko van de VAB laat bij de VRT optekenen:

Men vertrouwt het fiscale beleid van de overheid niet. Elektrische wagens hebben nu wel fiscale voordelen, maar wat zal dat in de toekomst zijn?

De Vlaamse minister voor Energie en Financiën Bart Tommelein doet er alles aan om potentiële EV-kopers te overtuigen dat de huidige fiscale voordelen van EV’s zullen gelden voor de gehele levensduur van hun auto, maar kennelijk hebben de Belgen net zoveel vetrouwen in hun overlords als wij Nederlanders.

Diesel is in België ondertussen zo goed als dood volgens de VAB, slechts één op de tien autokopers zou nog een zelfontbrander overwegen. In hoeverre hetzelfde issue in Nederland speelt is niet bekend. Diesel wás al veel minder populair in Nederland dan in België, dus is de schok voor ons wat dat betreft kleiner nu de vermaledijde brandstof voor nog wat minder mensen intressant is. Toch kennen ook wij een wildgroei aan milieuzones en dergelijke waardoor diesels ‘opeens’ in het verdomhoekje zitten, dus in mindere mate zou wat voor de Belgen geldt ook voor ons kunnen gelden. Vertrouw jij eigenlijk onze overheid?

Dank Wouter voor de tip!

Image-Credit: Bimmer en Fisker via autojunk