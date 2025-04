Pas op: flitsers delen boetes uit aan de verkeerde auto’s

Het flitssysteem leverde meerdere bonnetjes bij een BMW-rijder af die voor een Porsche-bezitter waren bedoeld.

Nu Flitsmeister je meer en meer richting een abonnement duwt, heb je twee opties: de kosten dragen en hopen dat het zich uitbetaalt in minder boetes of je altijd en overal netjes aan de maximumsnelheid houden. Wij moeten je natuurlijk het tweede aanbevelen, maar kijk maar even wat je doet. Mocht je je vervolgens keurig aan de regels houden, dan nog ben je alsnog niet veilig voor de Belgische flitspalen.

Dat blijkt uit een artikel van Het Laatste Nieuws. De Vlaamse krant praat met een stel uit Antwerpen dat in een zwarte BMW i8 rijdt [foto ter illustratie]. Meer dan een jaar geleden krijgen ze een boete binnen dat suggereert dat het stel in Nederland is geweest. Ik veronderstel dat de flitser vlakbij de grens tussen België en Nederland actief is geweest.

Het probleem

Het stel is verbaasd door de boete. Op het flitsmoment waren de twee helemaal niet in de buurt van Nederland, maar op vakantie met het vliegtuig. Er is nog wat vreemds aan de boete. De auto die de snelheidsovertreding beging, is geen i8 maar een Porsche. En dan zien de twee waar het mis is gegaan: het kenteken.

De i8 is voorzien van een gepersonaliseerd kenteken, net als de Porsche die de boete bij elkaar heeft gereden. Wat er op de platen staat, maakt het stel en de lokale krant niet bekend. Het euvel zit ‘m in het systeem. De letter ‘O’ en het cijfer ‘0’ worden door elkaar gehaald. Misschien dan toch maar goed dat wij wegblijven van de vanity plates.

De boetes

Het echtpaar toont aan dat de twee op vliegvakantie waren en in een BMW rijden met ongeveer hetzelfde kenteken. Het bewijsmateriaal is voldoende om de boete in te trekken. Blijkbaar kan de boete niet worden doorgeschoven aan de wetmatige hardrijder. Dat wil zeggen dat de Porsche-rijder vrolijk boetes aaneen kan rijgen zonder te betalen. Tevens is er geen bewijsmateriaal dat de BMW-rijders niet de enigen zijn waarbij Belgische flitsers onterechte boetes uitdelen aan de verkeerde auto’s.

Vervolgens houdt het probleem met het flitssysteem aan. Tot wel vijf keer krijgt het Antwerpse stel een onterechte boete van € 86,-. In totaal krijgen ze dus voor € 430 aan boetes toegestuurd die ze niet hoeven te betalen. En iedere keer moeten ze maar weer bewijzen dat zij niet de schuldenaren zijn.

Een oplossing is er vooralsnog niet. De twee krijgen geen gehoor meer van de overheid en de Belgische Dienst voor Inschrijving van Voertuigen en Federale Overheidsdienst Mobiliteit reageren niet op vragen van HLN. Rij je dus rond met een gepersonaliseerde Belgische plaat, let dan even goed op of de boetes die je binnenkrijgt terecht zijn. Dat geldt trouwens ook voor Duitse boetes maar dan om een andere reden.

Foto: BMW i8 gespot door @spotcrewda via Autoblog Spots