De heerlijkste V8 ligt weer in de juiste auto, met één ‘maar’

Misschien wel de gaafste moderne V8 ligt weer waar die hoort, maar dan is er alsnog één nadeel.

Op vele manieren is er maar weinig mis met de nieuwe Dodge Charger ‘Daytona’. Het is een tof getekende bak met het juiste aantal retro en het juiste aantal modern. Het is precies wat je hoopt van een merk als Dodge om de toch wel aardig bejaarde Challenger én Charger af te lossen. Toch zijn er een paar nadelen. De grootste? Dat dit wel het einde betekent van de 6.2 liter HEMI V8 in het tweetal, die je met een knots van een supercharger natuurlijk kent als Hellcat (Redeye) en Demon. In plaats daarvan was de Charger bedoeld als EV maar krijgt toch een benzinemotor: wel met zes potten in plaats van acht. En dus ook een minder iconisch geluid dan die diepe brom met hoog gierende supercharger.

Dodge Charger Drag Pak

Er is een halve oplossing. Dodge heeft namelijk meermaals beloofd dat ruimte geen issue is om de V8 weer terug in de Charger te steken. Alleen het is de vraag of het uit kan. Je zou zeggen ‘ja’, want de motor is weer in productie om de motorruimtes van RAM-trucks en de Dodge Durango Hellcat op te vullen. En nu ook de motorruimte van een Charger! Maar dan wel de Dodge Charger ‘Drag Pak’. Of zoals ‘ie officieel heet de Hustle Stuff Drag Pak, een label dat performance-label Mopar ook gebruikte in de jaren ’70.

Raceauto

Je kan het nadeel dus al raden: deze Drag Pak-versie is bedoeld voor de NHRA, de organisatie achter de dragrace-competities in de VS. Alle vijftig te bouwen Dodge Chargers Drag Pak zijn dus niet straatlegaal en enkel bedoeld voor de dragstrip. Daardoor wordt ook geen vermogen bekend gemaakt. Enkel dat het gaat om een 5.8 liter grote versie van de HEMI V8 met een drie liter grote Whipple-supercharger erop.

Beter dan de recordhouder

Banden oproken wil dus wel. Ook is alles wat je niet nodig eruit gestript en is veel van het koetswerk vervaardigd uit koolstofvezel. Met als resultaat een verschil van zo’n 50 kg ten opzichte van de uitgaande Drag Pak, om nu 1.400 kg op de weegschaal te zetten in plaats van 1.450. Dodge belooft dat de Drag Pak niet onder doet voor zijn voorganger en die heeft met 7,6 seconden op de halve mijl nog steeds het wereldrecord voor de NHRA te pakken. Uiteraard komt de auto voor professionele doeleinden met een wheelie bar om alle vier de wielen aan de grond te houden en een parachute om alles wat sneller tot stilstand te dwingen.

Helaas dus nog geen auto waarmee je op straat hetzelfde kan doen als de Hellcats en Demons. Maar de Dodge Charger Drag Pak bewijst nogmaals dat het past en dat vinden we puik. Kom maar op met een straatlegale V8-versie zodat de échte muscle car van Dodge een heerlijke terugkeer maakt. Dat willen we, toch?