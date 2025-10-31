Eerste nieuwe Defender pick-up komt uit Nederland!

Voor de mensen die hun bagage liever níét droog hebben.

De nieuwe Defender is in allerlei lengtematen te bestellen, maar qua carrosserievarianten is er verder weinig keuze. Er is geen Defender Cabrio of een Defender pick-up. Gelukkig hebben we Heritage Customs, die deze auto’s alsnog maakt.

Dit Nederlandse bedrijf (tegenwoordig in handen van Absolute Motors) bracht ons eerder al de Defender Convertible en nu is hier de Defender Pickup. Deze auto lieten ze vorig jaar al zien, maar dat waren toen nog renders. Inmiddels bestaat de auto echt.

Heritage Customs heeft de langste Defender – de 130 dus – als basis genomen. Daardoor heeft deze pick-up een riante dubbele cabine én een laadbak. Dat is helemaal historisch verantwoord, al was er vroeger ook een pick-up met enkele cabine.

Bij zo’n speciaal project hoort natuurlijk een dikke motor, dus deze Defender heeft een V8. De versie met 425 pk en 550 Nm om precies te zijn. Niet de allerdikste V8 uit het motorengamma, maar alsnog heb je niks te klagen. En als je per se de versie wil met 500 pk kan Heritage Customs dat ongetwijfeld ook voor je regelen.

De specialiteit van Heritage Customs was altijd het opnieuw aankleden van Defenders, dus dat hebben ze ook bij deze auto gedaan. Het interieur is helemaal opnieuw bekleed met een fraaie combinatie van bruin leer en zwart alcantara. Aan de buitenkant is de auto uitgevoerd in gebroken wit met bronskleurige accenten.

Uiteraard is dit slechts een voorbeeld, je kunt je Defender Pickup geheel naar eigen smaak samenstellen. Wat dat precies moet kosten weten we niet, maar een standaard Defender 130 P425 kost al €222.931. Daar kun je gerust nog een tonnetje bij optellen, en waarschijnlijk meer.