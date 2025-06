Terugroepactie voor deze auto wegens te stil!

De fabrikant van deze auto doet een recall omdat hij meer herrie moet maken. Dat zit zo…

Kijk dit vinden wij nou eens een goede terugroepactie. Kopers van deze elektrische muscle car mogen namelijk terug naar de dealer omdat de auto gewoon te stil is. Hear hear! Toch?

Het gaat bij deze terugroepactie om de Dodge Charger Daytona. De volledige elektrische versie van de legendarische Dodge Charger is namelijk te stil. Dat zit ‘m in de Fratzonic Chambered Exhaust. Die is ontworpen om de bestuurder een aangenaam motorgeluid te bezorgen, maar moet ook voetgangers waarschuwen. Dat laatste werkt niet altijd goed.

Het betreft dus het geluid wat de auto moet maken waarmee voetgangers erop worden geattendeerd dat er een elektrische auto aan komt. Die dekselse EV’s hebben aan de buitenkant geen motor of uitlaatgeluid en dus moet er van de Amerikaanse overheid een kunstmatig geluidje op de auto zitten om die wandelaars te waarschuwen bij lage snelheden. Je kunt immers niet de hele dag met rokende en piepende banden rondrijden.

Wat is het probleem?

Nou zo’n drie procent van de 8.390 exemplaren die er nu rond rijden, hebben de fabriek verlaten zonder de juiste software update. De betreffende software zit in de versterker die het geluid moet produceren en door een foutieve update blijkt die versterker dus mogelijk te stil.

Al die auto’s mogen terug naar de dealer voor een safety check en een gratis update. Dodge haast zich rondom deze terugroepactie uiteraard te zeggen dat er nog geen ongelukken bekend zijn door dit dekselse euvel, maar haast u zich vooral naar uw dealerschap.

Overigens is de Dodge Charger Daytona geen succes. De verkopen vallen dusdanig tegen dat het merk heeft besloten de instapper uit de markt te halen. Van die R/T staan er nog zo’n 3.500 stof te happen bij de dealers, dus die kunnen hun software update op de parkeerplaats krijgen en met korting de deur uit.

Dodge komt snel met een brandstofversie van de Charger, in de hoop dat de klanten die wel lusten. Wel een zescilinder in plaats van een V8, maar ach, die heeft in ieder geval geen versterker met een voetgangerspiepje. Wel zo veilig.