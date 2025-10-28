De hele Kia EV-line-up uitgelegd – van EV2 tot EV9

In deze video nemen we je mee langs de complete line-up van elektrische Kia’s – van de compacte EV3 tot de gigantische zevenzitter EV9.
Kia zet vol in op duurzame mobiliteit en biedt inmiddels voor ieder type bestuurder een passende elektrische auto. We beginnen bij de krachtige EV6 GT, met maar liefst 650 pk en een 800-volt laadsysteem waarmee je in 15 minuten 343 kilometer kunt bijladen. Daarna stappen we over naar de EV9: de ruime SUV met plek voor zeven personen, 566 liter bagageruimte en een actieradius tot 563 kilometer.
Perfect voor grote gezinnen die elektrisch willen rijden zonder concessies. De nieuwe EV5 richt zich op het populaire C-segment: veel ruimte, slimme veiligheidsfuncties en zelfs stoelen met relaxfunctie voor tijdens het snelladen. Een maatje kleiner is de stijlvolle EV4, met tot 633 kilometer bereik en een strak, herkenbaar interieur vol moderne technologie.
De EV3, al steeds vaker op de weg te zien, combineert compacte afmetingen met 600 kilometer actieradius en veel comfort. En dan is er nog de aankomende EV2, die elektrisch rijden nog toegankelijker moet maken. Kortom: van sportief tot gezinsvriendelijk, van compact tot luxe – Kia bewijst dat elektrisch rijden niet langer beperkt is tot een paar keuzes. Voor iedereen is er nu een elektrische Kia.
Reacties
KEV9 zegt
Mijn beste aanschaf ooit geweest als het om auto’s gaat, de EV9. Ruim, luxe, veel comfort, rijdt als over fluweel. Nu 54870 km mee gereden. Geen centje pijn, wel zorgen dat je geen onderhoudsbeurt overslaat of een paar 1000 km uitstelt
b00st zegt
Mag ik vragen waarom het onderhoud zo belangrijk is bij de EV9? Wat doen ze dan effectief?
KEV9 zegt
Het onderhoud van een Kia EV9 omvat naast de reguliere inspecties en vervangingen zoals remvloeistof en interieurfilter, ook specifiek onderhoud voor de hoogspanningsbatterij. Belangrijkste acties zijn het periodiek vervangen van de koelvloeistof van de batterij (om de 3 jaar/45.000 km) en het regelmatig controleren van de batterijstatus en software via de garage. Omdat een elektrische auto minder bewegende delen heeft, is er geen motorolie of oliefilter nodig.