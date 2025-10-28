De hele Kia EV-line-up uitgelegd – van EV2 tot EV9

In deze video nemen we je mee langs de complete line-up van elektrische Kia’s – van de compacte EV3 tot de gigantische zevenzitter EV9.

Kia zet vol in op duurzame mobiliteit en biedt inmiddels voor ieder type bestuurder een passende elektrische auto. We beginnen bij de krachtige EV6 GT, met maar liefst 650 pk en een 800-volt laadsysteem waarmee je in 15 minuten 343 kilometer kunt bijladen. Daarna stappen we over naar de EV9: de ruime SUV met plek voor zeven personen, 566 liter bagageruimte en een actieradius tot 563 kilometer.

Perfect voor grote gezinnen die elektrisch willen rijden zonder concessies. De nieuwe EV5 richt zich op het populaire C-segment: veel ruimte, slimme veiligheidsfuncties en zelfs stoelen met relaxfunctie voor tijdens het snelladen. Een maatje kleiner is de stijlvolle EV4, met tot 633 kilometer bereik en een strak, herkenbaar interieur vol moderne technologie.

De EV3, al steeds vaker op de weg te zien, combineert compacte afmetingen met 600 kilometer actieradius en veel comfort. En dan is er nog de aankomende EV2, die elektrisch rijden nog toegankelijker moet maken. Kortom: van sportief tot gezinsvriendelijk, van compact tot luxe – Kia bewijst dat elektrisch rijden niet langer beperkt is tot een paar keuzes. Voor iedereen is er nu een elektrische Kia.