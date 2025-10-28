Nederlandse overheid verkoopt op dit moment twee dikke RS6 Avants!

De twee gruwelijkste gezinsbeukers die je nu kunt kopen bij Domeinen RZ!

Er zijn helaas geen cijfers over bekend, maar toch zou ik graag willen weten welke auto de politie het vaakst in beslag neemt en verhandelt via Domeinen RZ. Als ik moest gokken, zou de VW Golf bovenaan staan. Ook de RS6 is geliefd bij de Nederlandse onderwereld.

Daarom is het niet zo gek dat er een RS6 wordt verhandeld via de veilingtak van de overheid. Een Avant is al wat bijzonderder, maar twee Avants van twee verschillende generaties die ook nog eens enorm veel op elkaar lijken? Dat komt niet vaak voor. Bijzonder genoeg wat mij betreft om de twee auto’s hier uit te lichten. Eens zien waar we mee van doen hebben.

Audi RS6 Avant C8

Ik trap af met de (op dit moment) nieuwste RS6, de C8. De stationklapper stamt uit 2022 en heeft nog geen 60.000 kilometer gelopen volgens de tellerstand. Hij zit best leuk in de opties met onder meer lichtmetalen velgen, stoelen met memory en een elektrische kofferbak. De allerbelangrijkste optie voor de doorsnee Nederlander zit er ook op: de trekhaak.

Binnenin ziet de RS6 er ook nog keurig uit. En kijk eens naar die kofferbak. Dat is toch waar je het voor doet bij zo’n Avant. En anders doe je het wel voor de aandrijflijn: een 4,0-liter TFSI V8 met 600 pk en 800 Nm. De 0-100-tijd is 3,6 seconden en topsnelheid ligt op een gezonde 305 km/u.

Er zijn wel een paar probleempjes. De Audi heeft rondom wat beschadigingen en de velgen zijn net wat te dicht langs een stoeprandje gereden. Daarnaast is de Audi op dit moment niet geregistreerd. Je moet er dus nog zelf kentekenplaten op laten zetten. De veiling op Domeinen RZ sluit op woensdag 5 november 2025 om 19:30 uur. Er is met acht dagen te gaan al meer dan € 68.000 op geboden.

Audi RS6 Avant C7

Door naar de volgende RS6 Avant. Toeval of niet, maar de Audi van een generatie ouder is op dezelfde manier samengesteld. Oké, er zijn wat extra rode accenten aan de buitenkant toegevoegd, maar het interieur is (op de moderniseringen van Audi zelf na) bijna identiek: zwart leer met rode stiksels en rode gordels.

De C7 RS6 Avant rolde in 2013 uit de fabriek. Een maand na de eerste registratie kwam ‘ie naar Nederland. Volgens de overheid is dit dan ook een geïmporteerde Audi. Sinds zijn assemblage heeft de RS6 ruim 150.000 kilometer gelopen en is hij in Nederland bij één privé-eigenaar geweest. Anders dan de andere RS6 bij Domeinen heeft deze stationwagon wel Nederlandse platen en een APK. De keuring loopt op 19 december 2025 af.

Net als zijn nakomeling heeft de C7 RS6 een 4,0-liter V8. Het twinturbo-blok produceert 560 pk en 700 Nm. De sprint naar de 100 gaat in 3,9 seconden en de top ligt op 250 km/u zonder het Dynamic (Plus)-pakket. Ook deze Audi heeft wat beschadigingen, velgschade, maar er staat ook nog een terugroepactie open. De oliezeef in de olietoevoer naar de uitlaatgasturbo’s kan verstopt raken. Daar moet je even naar laten kijken.

Ook op dit kavel van Domeinen Roerende Zaken kun je tot 19:30 uur op woensdag 5 november 2025 bieden. Het hoogste bod staat nu ik dit aan het tikken ben op ruim € 27.500, maar dat zal nog wel wat stijgen. Op welke zou jij bieden?