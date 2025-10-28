Heet: Mercedes laat voor het eerst de AMG GT Track Sport met dikke V8 zien

Ook Mercedes bouwt een circuitspeeltje.

Ik moet bekennen: dit ideetje van Mercedes-AMG was ik helemaal vergeten. Het bestaan van de Mercedes-AMG Concept GT Track Sport stond niet meer op mijn interne harde schijf. Gelukkig herinnert Mercedes mij en de rest van de wereld aan de ontwikkeling van de lekkerste AMG GT aller tijden. Of om de woorden van Mercedes te gebruiken; de ”meest indrukwekkende telg uit de GT-familie”.

Voor als je net als ik geen idee had: in juni maakte Mercedes ons lekker met wat plagende beelden van een nieuwe circuitauto. We mochten kijken naar een auto onder een doek en detailfoto’s van een grote zwanenhalsspoiler en de voorbumper. Nu krijgen we de hele auto te zien, zij het onder een flinke laag camouflage.

Mercedes-AMG GT Track Sport is nog een concept

AMG geeft niet alleen de reminder om mij eraan te herinneren dat het ding überhaupt bestaat. De sportdivisie is druk bezig met het testen van de circuitauto. Alle systemen en ingewikkelde nieuwe onderdelen moeten lekker op elkaar aansluiten. Dat wordt nu getest ”onder de zwaarste omstandigheden en in overeenstemming met de hoogste kwaliteits- en prestatienormen”.

Deze AMG GT moet dus de dikste ooit worden. De beloftes liegen er dan ook niet om. De focus ligt volgens Mercedes op maximale rijdynamiek en het op zoeken van de fysieke grenzen wat betreft prestaties. Dit moet lukken dankzij een licht gewicht, geoptimaliseerde gewichtsverdeling en moeilijke aerodynamica.

Die aero lijkt al te beginnen bij de voorbumper. De grille oogt enorm niet-Mercedes met zijn vier verticale spijlen. Op de motorkap zit een grote luchthapper die wordt geflankeerd door een boel kleine ronde openingen in de koets. Zoom wat verder in en je ziet de inkepingen die de lucht over de wielkasten en onder de spiegels begeleiden.

De achterkant is een interessant onderdeel van de über-GT. Mercedes deelt foto’s van alle hoeken, behalve van de achterkant. Ja, het beeld hieronder, maar daar zit een vangrail in de weg. Wat we er al over kunnen zeggen, is dat er een flinke achtervleugel op zit. Eronder zit een rechtopstaand lipspoilertje. Ook allemaal onderdeel van de ”geavanceerde aerodynamica”.

Het geheel komt samen in de aandrijflijn. Er ligt een ”AMG-typische V8-aandrijflijn” in de AMG GT Track Sport. Ga maar gerust uit van het M178 4,0-liter kanon in opgevoerde vorm. De M156 6,2-liter ligt namelijk al een tijdje bij het grof vuil. Mercedes laat het na om te vertellen wanneer we de productieversie van de GT Track Sport mogen verwachten. Meer info dus, eh, ooit?