Kia doet een Audi allroad met de EV9

Een offroad sausje voor de grote Kia EV9.

Het is november en dat betekent SEMA. Die afkorting staat voor de Specialty Equipment Market Association. Ja dan bekt SEMA toch lekkerder. Deze show in Las Vegas is een vrijbrief voor autofabrikanten en tuners om gekke creaties te maken. Voor het ene merk is het een concept, terwijl het andere merk daadwerkelijk iets probeert te verkopen.

Kia EV9 als offroader

Alle auto’s uitlichten die er staan is geen doen, maar de highlights eruit pikken doen we zeker wel. Zoals Kia die een offroader maakt van de EV9. Het Kia Design Center America (KDCA) uit Irvine, Californië mocht aan de gang om iets unieks te ontwerpen.

Daar kwam onder andere deze Kia EV9 ADVNTR CONCEPT tot stand. Een EV9, maar dan voor offroad gebruik. Het woordje concept is al een indicatie dat de Zuid-Koreanen dit niet daadwerkelijk gaan verkopen. Maar wie weet. Als de interesse op SEMA dusdanig groot is kunnen ze altijd overstag. In een wereld met een Lamborghini Huracan Sterrato en een Porsche 911 Dakar is een offroader Kia EV9 geen gek idee.

Het ontwerp moet een lekker robuuste EV9 voorstellen. De voorzijde is anders in vergelijking met het reguliere model. Ook staat de elektrische auto hoger op z’n poten. Op het dak zit een rek om al je zooi mee te nemen naar de rimboe. Daarnaast zegt Kia dat het tevens mogelijk is om een daktent te installeren op de offroader.

De band wiel combinatie heeft de focus op het rijden over onverharde wegen. Van alle huidige Kia-modellen past deze brute look uitstekend bij een grote elektrische auto als de EV9. Hier in Nederland zou het een zeer overbodig model zijn. Om echt lekker te offroaden of om de natuur te ontdekken met je auto moet je de grens over. Qua looks lijkt deze Kia in elk geval helemaal klaar te zijn voor de zombie apocalypse.