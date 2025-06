Helft van de tijd word je OPGELICHT bij de laadpaal!

In maar liefst 50 (!) procent van de gevallen blijkt de laadfactuur niet te kloppen. Je wordt opgelicht bij de laadpaal!

De Vereniging Elektrische Rijders (VER) luidt de noodklok! In maar liefst de helft van de gevallen blijkt de laadfactuur niet te kloppen. Elektrische rijders worden dus massaal opgelicht.

Uit de nieuwste Benchmark Prijstransparantie, die de VER samen met het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur heeft opgesteld, blijkt dat de laadpaal aanbieders er een potje van maken.

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de helft van de prijzen op facturen niet overeenkomt met de vooraf vindbare prijzen. Bij twintig procent van de laadsessies was er helemaal geen prijsinformatie vooraf beschikbaar.

Niet transparant

Laadprijzen zijn zo vooraf niet duidelijk of de informatie is dus niet correct. Slechts één tot twee van de negen aanbieders die zijn onderzocht zijn vooraf actief transparant over de prijs van het laden. Die laadprijs is vaak opgebouwd uit meerdere, niet tot slecht te controleren, componenten. Daardoor zijn facturen überhaupt al slecht te controleren. In strijd met basale consumentenrechten, zo briest de VER.

Als de factuur dan eenmaal op de deurmat ploft, blijkt dat veel elektrische rijders veel meer moeten betalen voor hun laadsessies dan verwacht. De belangenorganisatie geeft aan legio voorbeelden te kennen waarbij het verschil tussen vooraf gecommuniceerde en achteraf in rekening gebrachte prijzen oploopt tot tientallen centen per kWh.

Opgelicht bij de laadpaal

Per laadsessie kan dat dan zomaar tientallen euro’s schelen. Ook niet gecommuniceerde kleefkosten (blijven staan bij een laadpaal) kunnen leiden tot facturen die 1.000 euro duurder zijn dan verwacht. Horror.

Actieve communicatie over prijzen moet verplicht de standaard worden. Laadpasaanbieders mogen zich niet langer verschuilen achter passieve systemen en de verantwoordelijkheid bij de consument leggen Vereniging Elektrische Rijders beiert de noodklok

Vertrouwen op de tocht

We moeten allemaal elektrisch gaan rijden, maar aan vertrouwen wordt zo niet gewerkt. Wil je dinosap in je tank gooien dan weet je vooraf precies wat een litertje kost, maar aan de laadpaal is het gokken. De prijs per paal verschilt, per betaalwijze, per abonnement etcetera etcetera.

Voor de transitie naar duurzame mobiliteit is vertrouwen in de laadaanbieders cruciaal, aldus de VER. Het rijk moet ingrijpen en verplichte, actieve prijscommunicatie bij elke laadsessie, vooraf en tijdens het laden eisen.

Als er een nieuw kabinet aantreedt in de zomer van 2026 (duimen maar) dan zijn ze vast de eerste. Tot die tijd blijft ondergetekende nog even lekker doorrijden op dinosap. Want tankstations zijn wel gewoon te vertrouwen toch?