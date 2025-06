België volgt Duitsland en gooit de grens dicht

België doet wat Duitsland doet en gooit de grens dicht.

In Nederland schijnt het allemaal niet te kunnen, maar na Duitsland doet nu ook België alsof Schengen maar een suggestie is. Ook onze zuiderburen gooien de grenzen dicht in de strijd tegen illegale migratie.

Deze zomer begint het land met “binnenkomstcontroles” zo meldt de VRT. Op die manier bindt de minister van Asiel en Migratie Anneleen Van Bossuyt samen met minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin de strijd aan met illegale migranten.

Geitenpaadje

De crux zit ‘m in het woordje “binnenkomstcontroles”. Volgens de ministers zijn die volgens artikel 23 van het Schengenverdrag gewoon toegestaan. Grenscontroles daarentegen niet.

Tomaten of pomodori, dat is natuurlijk stierenpoep! Dat geeft minister Van Bossuyt ook gewoon toe aan de Vlaamse televisiezender.

Het belangrijkste is dat België verstrengde controles zal invoeren. Wie illegaal naar België wil komen of in een ander land bescherming heeft gekregen, is niet langer welkom. Vlaamse minister doet een Geertje

In de file voor de grens met België?

Het is nog even afwachten hoe het er allemaal in de praktijk uit gaat zien, maar de aangekondigde “binnenkomstcontroles” zullen gericht plaats gaan vinden aan grote invalswegen zoals parkeerplaatsen lands de snelweg, op internationaal busverkeer, op de lijn tussen Duinkerke en De Panne en op bepaalde treinen (bv. Brussel-Zuid).

Ook op de vliegvelden zullen vluchten uit landen binnen de schengenzone waar veel migranten de oversteek maken, zoals Griekenland en Italië, extra gecontroleerd worden.

De Duitsers en de Nederlanders doen het ook!

Als motivatie geven de ministers de grenscontroles van Nederland en Duitsland op. Al stelt het in Nederland niets voor, want hoe je een grenscontrole uit moet voeren schijnt in ons land niemand meer te weten. Maar goed als zij het doen mogen wij het ook!

De kritiek op de aankondiging in ons buurland is overigens hetzelfde als de kritiek die hier klonk toen voormalig minister Faber grenscontroles aankondigde. “Symboolpolitiek”, “onrealistisch”, “dat wordt chaos” te linker zijde, “veel te laat” ter rechter zijde.

Wellicht dus wat meer file onderweg naar de drankenhal en de tabakswinkel in Poppel of dat goedkope tankstation in Namen. In de praktijk zal het allemaal wel meevallen, want de meeste grensovergangen met België herken je alleen maar aan de verandering van het wegdek en daar is toch geen plek voor controles. We gaan het zien!