Overheidscampagnes voor het klimaat blijken weggegooid geld

Miljoenen euro’s voor campagnes om onder andere deelauto’s te promoten blijken geld over de balk. Zoveel geld is er verspild…

De overheid wil dat je aan het klimaat denkt. Koken op stroom, elektrisch rijden, warmtepompen en koop tweedehands. De campagnes kosten miljoenen, maar na evaluaties blijkt dat al dat geld beter aan iets anders had kunnen worden besteed.

Overigens zijn er aan die evaluaties ook nog tienduizenden euro’s uitgegeven, maar dat terzijde. Kwaliteitskrant De T. is eens in die dure, maar wel kritische evaluaties gedoken. We lichten er een paar campagnes voor je uit.

Energiebesparing

Onze overheid lanceerde een 1,8 miljoen euro kostende campagne om de volwassen Nederlander te stimuleren om zich meer bewust te worden van zijn energieverbruik. Helaas voor de overheid steeg het bewustzijn niet. Ook de kennis over geld besparen door minder stroom te verbruiken bleef op hetzelfde niveau als voor de campagne.

Sterker nog, zo meldt de krant van wakker Nederland, de onverschilligheid over minder energie verbruiken is juist groter geworden in de periode waarin de campagne liep. Al hoeft daar natuurlijk niet persé een oorzakelijk verband te zijn.

Promotie deelauto

Aan het promoten van de deelauto werd maar liefst 1,2 miljoen euro uitgegeven. Geldverspilling, want deze recente campagne heeft niets opgeleverd. Sterker nog, bij navraag kan eigenlijk niemand zich de campagne herinneren… laat staan dat mensen nu opeens de voordelen van een gedeelde auto zien…

Ook in de praktijk lijkt de campagne niets te hebben opgeleverd. De intentie om eens een keer gebruik te maken van een deelauto lijkt niet toegenomen.

Alle campagnes een mislukking?

Kan de overheid dan helemaal niks op het gebied van campagnes voor het groene woord? Nou de campagne ‘anders omgaan met je spullen’ blijkt wel te hebben gewerkt. Deze campagne stimuleert recyclen, repareren en tweedehands kopen.

Saillant detail is alleen wel dat in deze campagne nou juist angstvallig het woord en de link met het klimaat is vermeden. Dit zou namelijk negatieve reacties op hebben kunnen roepen en het doel van de campagne in de weg zitten.

Overheid gaat het helemaal anders doen?

Na deze evaluatie gaat de overheid het helemaal anders doen en onze miljoenen niet meer over de balk smijten? Klimaatcampagnes uitrollen waarin we het niet over het klimaat hebben?

Na vragen van de Telegraaf aan de 936,5 Fte aan woordvoerders in Den Haag laat het ministerie van Klimaat & Groene Groei van het krullenmeisje aan de krant weten dat de campagnes over het algemeen effectief en nuttig zijn…

De uitkomsten van de tienduizenden euro’s kostende evaluaties worden gebruikt om de vervolgcampagne te optimaliseren. Oftewel niet het woord klimaat gebruiken en inzoomen op de financiële voordelen van de hardwerkende Nederlander. Dan vallen de kosten van die campagnes, de energietransitie en dat leger aan woordvoerders niet zo op.