Let op voor laadpaal kleefboetes in NL!

Ja hoor, we hebben er weer een, een aanbieder die kleefboetes gaat uitdelen.

Laadpaalbedrijf Allego introduceerde in maart van dit jaar een connectietarief. Voor elk uur dat je stond te laden moest je OOK € 0,25 betalen. Dit moest er voor zorgen dat je niet langer dan nodig aan een laadpaal zou blijven hangen. Daar was natuurlijk niet iedereen blij mee. Want dit tarief werd 24 uur per dag gehanteerd. Dus ook wanneer je in je bed lag.

Daarnaast was er ook wel wat twijfel over de effectiviteit van deze maatregel, want het betrof natuurlijk ook maar € 0,25 en daarvoor ga je niet je bed uit om de auto te verplaatsen.

Maar nu heeft Allego volgens Laadpastop10 haar beleid gewijzigd. Ze gaan de boete omhoog gooien, maar dan alleen tussen 07.00 en 23.00 uur na 4 uur laden. Concreet zou dit gaan betekenen dat je een ‘kleeftarief’ (laten we het gewoon een boete noemen) gaat betalen wanneer jouw laadsessie langer dan 4 uur duurt. De hoogte van de boete is € 3 per uur (€ 0,05/minuut).

leuke nieuwe woorden kleeftarief, kleefboete

Het vreemde is natuurlijk dat mening het hier niet om snelladers gaat. Dus het is heel goed mogelijk dat jouw auto meer dan 4 uur nodig heeft om vol te laden. Je bezet dan niet onterecht een laadplek, je bent gewoon nog steeds geld aan het uitgeven bij Allego. En voor dat privilege krijg je dan ook nog een boete. Alsof je moet gaan betalen voor het terugleveren van stroom van je zonnepanelen. Oh wacht…

Hoe dan ook. Klinkt niet bijster sympathiek, maar het klinkt wel als de moeite waard om dan op tijd te stoppen met laden. Dus wellicht is de maatregel wel effectief. Of toch niet? Want het grootste probleem op dit moment bij openbaar (snel)laden is dat je niet fysiek kunt zien wat de tarieven wanneer je ergens kunt laden.

Natuurlijk je kunt weer een app openen en even doorklikken om te weten wat het kwh tarief is en wat de bijkomende kosten zijn. Maar het liefst willen mensen natuurlijk die laaddruppel tegen de paal houden en weglopen. Maar de realiteit is dat de verschillende laadpasaanbieders natuurlijk weer moeten gaan kijken of en hoe ze dit door gaan belasten aan hun klanten. Wellicht met een flat fee zoals Shell Recharge doet.

We zeggen het nog maar weer een keer. Laadtarieven in Nederland zijn ondoorzichtig! En dat is eigenlijk niet te verkopen.

