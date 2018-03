De Hyundai Le Fil Rouge is een Fibonacci-feestje

Kijk, wiskundig bewijs dat een korte frontoverhang mooi is.

Ik had het je al verteld zonder wiskundige onderbouwing, maar Hyundai heeft de moeite genomen de principes van de gulden snede los te laten op een auto-ontwerp. Met deze Hyundai Le Fil Rouge tonen ze een concept met, volgens de ontwerpers, perfecte proporties. Het eindresultaat is een vierdeurs coupé met een korte frontoverhang, die lichtjes lijdt aan het poepende-hond syndroom. Misschien had Fibonacci een Duitse herder waar hij veel bewondering voor had?

Behalve een vingeroefening met een goed verhaal, moet de Le Fil Rouge ook een voorbode vormen van het design van toekomstige Hyundai’s. Le fil Rouge klint namelijk als een term voor iemand die geboren is in de Moulin Rouge, maar betekent daadwerkelijk ‘de rode draad’. Je begrijpt ‘m: deze concept moet de rode draad zijn in het design van nieuwe Hyundai’s. Wellicht gaan we de grille regelmatig terugzien…