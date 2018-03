Parbleu! Renault-problemen bij F1 test lopen op

Nee. Neeehheeeeee. Ah c'est dégueulasse...

Doordat we nog volop bezig zijn het Geneefse geweld met je te delen, zou je bijna vergeten dat er deze week ook nog getest wordt door de F1-teams. Na een bar koude eerste testweek, is besloten de ingelaste pauze’s te schrappen en er vol voor te gaan in deze tweede week. De coureurs en andere teamleden moeten dus flink aan de bak. Tenminste, mits hun auto’s heel blijven…

En daarin zit ‘m nu juist de kneep voor de twee klantenteams van Renault. Een daarvan heet Red Bull Racing en heeft een zekere Max Verstappen in dienst. Hij viel gisteren stil met een kapotte batterij, nadat hij in de eerste week ook al tegen wat technische problemen aanliep. Quelle horreur! En dat terwijl Renault Sport baas Cyril Abiteboul heeft aangegeven dat Renault zich in eerste instantie focussed op de betrouwbaarheid dit jaar. Hoe erg zijn de problemen?

Max maakte er gisteren niet al teveel van. Hij hield het erop dat ze een ‘klein probleem’ waren tegengekomen en dat dit relatief snel opgelost kon worden. Bij McLaren, het andere klantenteam, staan de zaken er slechter voor. De Papaya’s stoppen om de haverklap op het circuit met rokende staarten. Gisteren gebeurde het Vandoorne (ook vanwege een kapotte batterij) en vandaag is het alweer raak voor Alonso.

De ironie van deze situatie is onontkoombaar. McLaren ruilde na drie rampjaren Honda in voor Renault, op aandringen van Alonso. Nu rijdt de Toro Rosso-Honda vrolijk en probleemloos zijn rondjes, terwijl de tweevoudig kampioen zichzelf probeert te overtuigen dat alles in orde zal komen voordat het seizoen begint.

Hoewel de motorproblemen vooral de klantenteams (en dan met name McLaren) van Renault treffen, heeft de Franse fabrikant inmiddels gereageerd op de issues, bij monde van Bob Bell. Interessant genoeg geeft de techneut aan dat het in zijn ogen puur toeval is dat de problemen tot op heden het fabrieksteam verschoond gebleven zijn, in ieder geval voor wat de batterijen aangaat:

We haven’t had any problem but what we do ahead of Melbourne is that we try and shakedown all of the battery systems to make sure all of the stock that are going racing are in good shape. That’s why we test them here. We revolve them around the customer teams and ourselves to make sure they are all tested ahead of Melbourne. So it’s not unusual to find issues. Those problems could have affected any of the three teams, so of course it’s an issue for us but the reason we do this testing of those components before going to Melbourne is to find the ones that have got problems.