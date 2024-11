Verstappen en co steken middelvinger op naar FIA-president

De rijders willen schelden zonder ervoor te betalen.

Leuk feitje: het is in de F1 duurder om een scheldwoord te gebruiken in een persconferentie (€ 10.000 boete) dan valsspelen door de bandenspanning expres te verlagen (€ 5.000 boete) of wegrijden bij een gecancelde start. Dat weerhoudt de coureurs er niet van om her en der het F-woord te laten vallen. En dat moet kunnen, vinden de coureurs zelf.

De GPDA, de vereniging die opkomt voor de rechten van F1-coureurs, post een bericht op Instagram. Hierin doen de F1-coureurs een oproep aan FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Zo valt er te lezen dat de coureurs, sportmannen zijn die ieder raceweekend een show opvoeren voor de fans. Daar horen vervelende woorden bij, vinden de rijders.

”Bij het schelden is er een verschil tussen het schelden met als doel om iemand te beledigen en het casual schelden, bijvoorbeeld om het weer te omschrijven of een voorwerp zoals een Formule 1-auto of een rijsituatie”, schrijft de GPDA. De coureurs vinden ook dat Ben Sulayem op zijn eigen woorden moet letten: ”We verzoeken de FIA-president om op zijn eigen toon en taal te letten wanneer hij praat met onze coureurs of over hen, of dit nu in een publieke vorm is of op een andere manier.”

De coureurs zijn geen kleuters

Vervolgens sluit de brief naadloos aan op de eerdere reactie van Verstappen. Hierin gaf hij aan dat we geen vijf of zes jaar oud meer zijn. De GPDA: ”Onze coureurs zijn volwassenen. Ze hoeven geen uitleg over hoe om te gaan met de media of over onderwerpen zoals het dragen van sieraden of een onderbroek.”

Ook vindt de GPDA dat er geen boetes meer moeten komen voor het schelden. De instantie vraagt al drie jaar lang aan de FIA of er een richtlijn kan komen voor de boetes. ”Alle betrokkenen (FIA, F1, de teams en de GPDA) zouden samen moeten beslissen hoe en waar het geld gespendeerd wordt zodat de sport ervan kan profiteren”, staat er in het bericht. De bal ligt nu weer bij de FIA. De laatste boete voor het schelden werd uitgedeeld aan Leclerc nadat Verstappen hem erbij naaide.