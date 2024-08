De ideale BMW GS?

BMW vernieuwde voor 2024 de ‘kleine’ F 900 GS. Heb je de nieuwe zware ‘echte’ R 1300 GS nog wel nodig?

De bezem ging er lekker doorheen afgelopen winter bij BMW Motorrad. Niet alleen een nieuwe dikke GS, de R 1300 GS, maar ook het ‘kleine broertje’ kreeg een update. En daar rijden we vandaag mee, de BMW F 900 GS Adventure. De Adventure uitvoering is bij de GS’en altijd iets dikker en nog iets meer geënt op off-road of lange ritten met zijn grotere voorwiel en zijn dikkere tank en vaak een aluminium kofferset.

Zo ook het exemplaar dus wat wij een paar dagen aan de tand mochten voelen.

De BMW F 900 GS specs (inclusief prijzen)

Er zijn dus twee versies van de BMW F 900 GS. De ‘normale’ en de Adventure. De normale F 900 GS heeft overigens ook al een look die behoorlijk richting Dakar gaat.

Maar we zijn op pad met de adventure versie

BMW F 900 GS Adventure

Prijs: vanaf € 17.750,-

vanaf € 17.750,- Prijs geteste uitvoering : € 21.047 ( + kofferset circa € 1.500 + navi circa € 925…)

: € 21.047 ( + kofferset circa € 1.500 + navi circa € 925…) Motor: 895 cc watergekoelde tweecilinder viertakt

895 cc watergekoelde tweecilinder viertakt Vermogen: 77 kW (105 pk) bij 8.500 tpm (ook verkrijgbaar als 35 kW voor het A2-rijbewijs)

77 kW (105 pk) bij 8.500 tpm (ook verkrijgbaar als 35 kW voor het A2-rijbewijs) Koppel: 93 Nm bij 6.750 tpm

93 Nm bij 6.750 tpm Topsnelheid: 200+ km/u

200+ km/u Tankinhoud : 23 l

: 23 l Rijklaar Gewicht volgetankt: 246 kg

Ja, ook bij BMW motorfietsen begint het pas bij de vanafprijs. Het grote aanvinken en weer uitvinken wanneer je de prijs ziet is hier echt van toepassing. De versie zoals je hem op de foto’s ziet kost dus een dikke € 23.000. Zet je dat even af tegen de € 26.950, dat is de vanafprijs van de R 1300 GS Adventure, dan bespaar je nog wel wat. En ook bij die R 1300 GS ga je nog zaken als koffers, etc aanvinken. Hadden we al gezegd dat bijtelling op een motorfiets nog steeds meevalt…. Afschrijven op de zaak waar mogelijk is nog steeds heel interessant!

Rijden met de F 900 GS

Wat iedereen direct opvalt is dat bij deze motor het voorwiel ‘ieliger’ dan ooit toont. Dat komt natuurlijk door het bullige uiterlijk rondom de tank. Maar het voorwiel is inderdaad niet perse heel erg breed. Dit is ideaal voor off-road, maar wat heb je er aan op de A4? Nou, de F 900 is erg stabiel, ook in langere doordraaiende bochten op snelwegsnelheid. Dus daar hoef je jezelf geen zorgen over te maken. En door het grote voorwiel valt de motor op korte bochten ook lekker de bocht in.

Je hebt overigens geen moment het gevoel onderweg te zijn op iets ‘maar’ een F900 GS. Alles is fors aan deze motor, behalve dan de opstap. Want het gemonteerde lage zadel zorgt ervoor dat ik met 1,75m prima met beide voeten bij de grond kan.

Terug naar het rijden. De BMW is een prima snelwegmotorfiets. Daar zal je hem waarschijnlijk ook het meeste voor gebruiken. Met fijne opties als cruisecontrol en het optionele hoog gemonteerde navigatie scherm kan je het hier wel op uit houden. Moet je echter plotseling in de remmen dan is het wel zaak om de voetrem erbij te pakken, want met alleen de voorrem duikt de motor meer dan we hadden verwacht. Maar ook dat went natuurlijk.

De olifant in de kamer is natuurlijk het blok. Optisch mis je dat Boxer blok wat wel in de R 1300 GS zit ook wel een beetje, maar de zijdezachte 895cc tweecilinder in de F 900 GS doet prima zijn werk. Al denk je op deze motorfiets nog wel eens aan het monsterlijke koppel van dat boxerblok.

Redenen waarom jij nog steeds liever de BMW R 1300 GS wilt?

Tsja, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat iwe er nog wel een paar weten. Ten eerste en misschien wel als belangrijkste. Dat boxerblok wat zowel qua rijbeleving en visueel de 1300 GS uniek maakt. Maar natuurlijk is de 1300 ook uitgerust met het gekende Cardansysteem. Dus geen kettingspanning meer controleren, of kettingen ontdoen van al het vuil van jouw heftige dagelijkse offroadrit naar het werk (ahum).

Maar natuurlijk is de R GS ook gewoon een icoon. Dus de hebberigheid die dit los maakt is natuurlijk ook puur emotioneel en dus irrationeel maar o zo goed te begrijpen.

Foto’s: Raymon de Kruijff