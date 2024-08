Daar gaat die held in z’n BMW 5 Serie.

Meer pk’s zijn altijd veiliger, maar meer pk’s in handen van deze automobilist lijkt ons ook geen goed idee. Een inschattingsfout van jewelste. In plaats van één auto inhalen probeert de BMW 5 Serie nog een auto in te halen, terwijl er aan de andere kant een vrachtwagen steeds dichterbij komt..

Bekijk ook deze video: Politieagent kan stoplichtsprint niet waarderen