De monsterlijke Defender heeft minder letters en meer wielen

Een Defender 6×6? Hell yeah!

De nieuwe Land Rover Defender hebben we inmiddels in alle soorten en maten voorbij zien komen. Als Land Rover het zelf niet bouwt, doet een andere partij het wel. Zo is er bijvoorbeeld ook al een Defender Cabrio en een Defender pick-up. Toch was er nog één versie die ontbrak: een Defender 6×6!

Een zeswielige pick-up is natuurlijk waanzin, maar Mercedes bewees met de G63 6×6 dat er toch markt voor is. Er is een Amerikaans bedrijf genaamd Apocalypse die er hun core business van heeft gemaakt om zeswielige pick-ups te bouwen.

Nu hebben ze dus ook hun ding gedaan met de Defender. Je vraagt je misschien af waar de letters D, E en F zijn gebleven, maar ze hebben deze auto omgedoopt tot ‘World Ender’. Vandaar dat er dus Ender op de achterkant staat.

De bullbar is misschien een beetje too much, maar verder is het wel een heel bruut apparaat geworden. En de grap is dat de carrosserie niet eens ingekort is om er een pick-up van te maken. De laadbak is simpelweg extra lengte.

Om te zorgen dat het allemaal in verhouding blijft, is de Defender niet alleen langer gemaakt, maar ook breder. En uiteraard staat ‘ie een stuk hoger op zijn pootjes, met 38 inch off-road banden, die de 20 inch velgen klein doen lijken.

De extra as is ook daadwerkelijk aangedreven, dus dit is een echte 6×6 en geen 6×4. Onder de motorkap ligt de enige juiste motor voor zo’n monster, een V8 dus. Het uitlaattraject is een van de weinige dingen die korter zijn geworden, want deze Defender heeft heuse sidepipes.

Vooralsnog is er maar één Defender 6×6, maar als je ook de behoefte hebt aan een setje extra wielen onder je Defender, dan weet je waar je moet zijn.