Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Italië 2018

Het snelste circuit van de kalender gaat weer bezocht worden.

Monza is niet alleen een van de oudste circuits van de Formule 1-kalender, het is ook de snelste (en relatief dichtbij). Vroeger was de baan nóg sneller, maar dankzij extra chicanes en bochten wordt de snelheid iets ingetoomd. De baan staat bekend om de Lesmo-bochten, Biassiono, Variante Ascari en de Parabolica.

Op een snelle baan is motorvermogen erg belangrijk. Daarom is er zeer goed nieuws te melden: de Red Bulls rijden met een nieuwe specificatie van de motor die meer vermogen op moet leveren! Om alle hosanna meteen in te dammen: het is ongetwijfeld veel te weinig en de betrouwbaarheid schijnt volgens Renault erg tegen te vallen. De Fransen voegen de daad bij het woord en treden zelf aan met de oude motor.

Op dit moment heeft Ferrari de overhand. Tijdens de vorige race was duidelijk te zien dat Vettel met speels gemaak Hamilton kon inhalen en om vanaf P1 naar de finishlijn te cruisen. Liberty Media moet serieus de sport onder de loep nemen, want we weten nu al hoe de Top 6 eruit komt te zien: Hamilton, Bottas, Vettel, Raikkonen, Verstappen en Ricciardo, alhoewel die laatste een nieuwe motor heeft en daardoor achteraan moet starten. Nummer 7 en 8 (Grosjean en Magnussen) liggen ook al min of meer vast, net als nummer 9 en 10 (Hülkenberg en Sainz). Gelukkig is de Formule 1 meer dan eens lekker onvoorspelbaar. We gaan het meemaken voor deze kwalificatie!

Q1:

En de lichten gaan uit! Drie keer raden wie er klaarstaat… Inderdaad: Stoffel Vandoorne! De Belg zal zijn uiterste best moeten doen om niet achteraan te starten. Daar heeft Vettel geen last van, die gaat meteen naar buiten, waarschijnlijk gewoon voor een enkele snelle ronde. Hartley zet de eerste tijd neer: 1:23.7, daar gaat ‘ie het zeker niet mee redden. Raikkonen duikt daar direct onder met een 1:20.9. De Ferrari’s zijn weer oppermachtig.

Het is aan het Mercedes-duo Hamilton en Bottas om eronder te duiken. Dat lukt niet helemaal. De Mercedessen staan voorlopig op P2 en P3. Vettel gaat er even voor zitten en rijdt sneller dan iedereen. Daar kan Verstappen ook niet tegenop, die zoals verwacht op P5 blijft steken.

Achteraan is het spannender. Voorlopig staan Gasly, Ericcson, Hartley, Ricciardo en Hülkenberg achteraan. Ondanks dat Ricciardo weet dat het nergens om gaat, zet hij toch even een de vierde tijd voor Bottas en Verstappen neer. Opvallend: Perez haalt de top 10 níet en Stroll pakt de 11e tijd! De tijden liggen enorm dichtbij elkaar achter de top 6. Het verschil tussen door naar Q2 of eruit liggen, is bizar klein.

De afvallers in Q1 zijn:

Perez

Leclerc

Hartley

Ericcson

Vandoorne

Q2:

Grosjean en Magnussen gaan als eerste naar buiten. Van de top 6 is het wederom Vettel die als eerste een tijd neer gaat zetten. Alle druk rust op de Duitser, hij moet voor de Tifosi pole pakken. Alles dat minder is dan pole, is een deceptie.

Ricciardo weet dat zijn auto goed genoeg is, maar hij zal toch uit achteraan moeten stappen. Derhalve doet hij niet mee aan Q2. Vettel zijn ronde is zeker niet zonder fouten, maar alsnog sneller dan de rest. Verstappen staat wederom vijfde. Ocon zit vlak achter hem met drie tienden, Bottas zit dik een halve seconde voor de Nederlander. Begint de tijd aan te breken dat Red Bull meer naar achteren moet kijken, dan naar voren?

Met nog twee minuten op de klok, gaan alle auto’s in een treintje achter elkaar rijden. Wederom is er meer spanning achterin dan vooraan. Verstappen weet de tijd van Bottas te verbeteren, terwijl Stroll zich in de top 10 rijdt! Het is de eerste keer dat jaar dat er een Williams zich naar Q3 rijdt. Alle tijden in de top 10 zijn neergezet op de Supersoft band.

De afvallers in Q2 zijn:

Magnussen

Alonso

Sirotkin

Hülkenberg

Ricciardo

Q3:

We zien een bekend beeld in Q3. Alle auto’s gaan naar buiten voor hun eerste tijd. Waarschijnlijk kijken ze dan of ze daar tevreden mee zijn om aan het einde van Q3 het nog eenmaal te proberen. Vettel laat zien dat de snelheid er goed in zit en noteert 333 km/u, vlak voor de eerste chicane. De voorlopige pole heeft hij niet. Raikkonen is namelijk een tiende sneller. Hamilton zorgt (gelukkig!) voor een verrassing en pakt de voorlopige P1. Wat kan die Brit geweldig kwalificeren. Wist hij eenmalig deze tijd uit de hoge hoed te toveren of is de Mercedes toch sneller dan we dachten?

Verstappen rijdt in het verwachte niemandsland. Een halve seconden achter Bottas (P4), een halve seconde voor Sainz (P6).

Aan het einde van Q3 gaat iedereen weer naar buiten, zoals verwacht. Iedereen heeft dus kans om 1 rondetijd neer te zetten. In principe is dít het spannendste moment van het raceweekend. Alle ogen zijn gericht op Sebastian Vettel. Vettel verbetert zich in de eerste sector, Hamilton niet. Bottas is de snelste in de middensector. Tot nu toe zit alles waanzinnig dicht op elkaar. Bottas P4. Vettel pakt pole. De blijdschap is van korte duur: Raikkonen pakt P1! Ferrari aan kop dus, morgenmiddag. Vettel is not amused. Via de babyfoon laat hij weten: “We speak after…”.

De kwalificatie ziet er als volgt uit:

1. Raikkonen

2. Vettel

3. Hamilton

4. Bottas

5. Verstappen

6. Grosjean

7. Sainz

8. Ocon

9. Gasly

10. Stroll

11. Magnussen

12. Sirotkin

13. Alonso

14. Hülkenberg

15. Ricciardo (krijgt gridstraf)

16. Perez

17. LeClerc

18. Hartley

19. Ericcson

20. Vandoorne

De race start morgen 2 september 2018 om 15:10