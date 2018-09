Verdwenen boot verwerkt in schitterende Mercedes

Het resultaat spreekt voor zich.

Het hergebruiken van materialen is een hedendaagse manier om de perikelen van het klimaat tegen te gaan. Echter, in sommige gevallen is recyclen juist een manier om spullen met een hoge emotionele waarde een nieuw leven in te blazen. Dit is precies het geval met deze klassieke Mercedes-Benz 250 CE.

Er zit namelijk een bijzonder verhaal aan de constructie van het interieur. De oorsprong ervan vinden we aan het einde van de Koude Oorlog en het jaar dat Oranje bijna Europees kampioen werd: 1988. Een Saoedi-Arabische ondernemer heeft in dat jaar niet alleen deze prachtige Benz, tot zijn collectie behoort eveneens de iconische Riva Aquarama aan. In tegenstelling tot de meeste exemplaren is zijn sloep stukken zeldzamer. De reden? Wel, het is gebruikelijk het interieur van deze boot te vervaardigen uit mahoniehout, maar bij de zijne is er gebruik gemaakt van ebbenhout.

In 1988 wordt de ondernemer door het lot getart, als zijn boot op mysterieuze wijze verdwijnt. Bijna twintig jaar later duikt de sloep plotseling op in het Egyptische Cairo. Zoals verwacht is de boot compleet verwoest, maar hierbij laat de eigenaar het niet zitten. Hoewel de lokale politie zijn zaak niet weet op te lossen, geven ze hem de boot terug. Althans, wat ervan over is gebleven.

De laatste bruikbare stukken worden vervolgens door de eigenaar naar Vilner gebracht, waar ze omgetoverd worden tot een meer dan fraaie versiering voor de binnenzijde van zijn 250 CE. De overgebleven stukken hout zijn verstevigd met notenhout en zijn voorzien van vernis, zodat alles er netjes uitziet. Aan de techniek heeft Vilner verder niets veranderd. De in 1970 geboren Mercedes heeft nog altijd zijn 2,5-liter zes-in-lijnmotor, die fabriek af 150 pk produceerde.