De internationale media over Kamikaze Verstappen

Fans konden smullen van een vermakelijke F1-race gisteren. Vele nieuwspublicaties konden het vooral niet laten om het te hebben over die ene Nederlander op dat veld.

En terecht, want Max Verstappen deed een opmerkelijke actie (video) die door fans en media (behalve Ziggy) werden veroordeeld. De Nederlandse coureur staat bekend als gedurfd om zijn vele knappe inhaalacties. Onderdeel van een knappe inhaalactie is op het juiste moment toeslaan. Gisteren gebeurde het tegenovergestelde. De Red Bull-racer zag een gaatje dat er niet was en besloot Sebastian Vettel in te halen. Of een poging daartoe. De twee raakten elkaar en naast het feit dat Verstappen zijn eigen kansen verspeelde, verziekte hij ook nog eens de race van de man die van pole position vertrok. Uiteindelijk viel de reactie van Vettel nog mee, aangezien Max direct na de race zijn excuses kwam aanbieden. Het internet en de kranten zijn minder mals voor de jonge F1-rijder.

BBC

How much aggression is too much? vraagt de BBC zich af. De Britten zijn nog mild over Max. Ze hadden ook wel door dat dit de derde race is waar Verstappen in de problemen komt en dat hij een waarschuwing van Horner aan zijn broek heeft hangen. Echter moet de 20-jarige tot 10 tellen en iets rustiger aan doen. Want met zijn snelheid en talent kan Max een nog beter coureur worden dan ‘ie al is, aldus de BBC.

Gazetta

De Italianen zijn woedend. Na een fantastische zaterdag voor Ferrari spreekt de krant over een waardeloze zondag. De pitstrategie van de Italianen was niet goed, maar bovenal die ‘brutale, overdreven, demente’ actie van Verstappen op Vettel in de 44ste ronde. Met een 10 seconden penalty komt de Nederlander er nog goed vanaf. Als hij intelligent had gereden had hij eerste geworden in plaats van Ricciardo.

Marca

Hoe keken ze in Spanje naar de Grand Prix van China? Marca spreekt over één van de matigste races ooit voor de Nederlander als het gaat om het resultaat. De Nederlander kon het allemaal hebben, maar gooide zijn kansen overboord. ‘Mad Max’ boorde zijn auto in die van Vettel. De penalty van 10 seconden was veel te mild. Hij had geen punten voor deze race mogen krijgen, aldus de Spaanse krant.

ESPN

Dit nieuwsmedium spreekt over een over-optimistische Max Verstappen in China. De drang om in te halen was te groot en de Nederlander was te gehaast. “Once again, the 20-year-old was way too over-optimistic as he lunged to the inside of the Ferrari at Turn 14, only to make contact when Vettel turned in to take the corner.”, waarbij de once again refereert naar de eerdere actie op Hamilton.

Bild

In een klopjacht op Vettel maakt de jonge Nederlander in al zijn agressiviteit een verkeerde manoeuvre. Hij overdrijft en maakt een fout, met een aanraking tot gevolg. Vettel herpakt zichzelf niet en komt achter Hulkenberg en Alonso te rijden. Hij staat in ieder geval nog bovenaan in het kampioenschap..

The Guardian

De dag van Vettel was helder en onbezorgd sinds de start. Dat gevoel verdween nadat hij zijn koppositie verloor. Toen was daar Verstappen, die veel te opgeladen de bocht naderde en probeerde in te halen. Beide coureurs spinden en Vettel wist zich na deze crash niet meer te herstellen.

Auto, Motor, und Sport

Het tweede nieuwsmedium dat spreekt over een ‘Mad Max’. Hij weet niet te leren, kopt het Duitse Auto, Motor, und Sport. De Nederlander struikelt over zijn eigen ongeduld. De aanval op Vettel was slecht getimed. Was de uiteindelijke penalty op Verstappen te laag?

Le Figaro

Als een torpedo werd Vettel geraakt door Verstappen in de veertiende bocht. De penalty van 10 seconden was volgens Le Figaro onlogisch. Wat de Nederlandse coureur wel had moeten krijgen laten de Fransen dan weer niet weten. De 20-jarige wordt niet afgemaakt door Le Figaro. Volgens hen waren het vooral de Ferrari’s die veel fouten hebben gemaakt en zo punten hebben laten liggen. “Kostbare punten die voor het oprapen lagen voor Ferrari werden niet opgepakt”, aldus de Fransen.

CNN

Verstappen in de fout. Dat is de kop van CNN boven een stukje over de Nederlander. Vanaf de vierde positie leek een podiumplaats een zekerheid. Na de aanraking met Vettel waren al zijn kansen verspeeld en bleek een podiumplaats kansloos.