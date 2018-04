Dit doet 840 pk in de verkeerde handen

Deze vierwieler moet je met twee handen beethouden.

Een voordeel van de Verenigde Staten is dat krachtige auto’s een stuk goedkoper zijn in vergelijking met Nederland. Een nadeel is dat een onervaren bestuurder sneller de mogelijkheid krijgt om een bizar supermonster te kopen.

Er is weinig concreets bekend over deze beschadigde Dodge Demon. Via Instagram komt het verhaal naar buiten dat de bestuurder in La Jolla, Californië de macht over het stuur verloor nadat hij te hard op het gas stampte. Klinkt plausibel, want de naam ‘Demon‘ komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. De veiligheidssystemen van de auto gaan op standje maximaal wanneer de auto wordt gevloerd, maar er zijn grenzen die met meer dan 800 pk snel worden gepasseerd.

De schade aan de musclecar laat zien dat het inderdaad geen keiharde klap op hoge snelheid geweest kan zijn. Want snelheid maken, dat kan de Dodge. De SRT Demon sprint in iets meer dan twee tellen naar honderd kilometer per uur. Een quarter mile is in slechts 9,65 seconden gedaan. You know you owe me a 10 second car right?

Wie een nieuwe Demon koopt krijgt vanuit Dodge een ééndaagse rijtraining aangeboden. De Amerikaanse autofabrikant heeft hiervoor een partnerschap met de Bondurant School of High Performance Driving afgesloten. De focus ligt hier vooral op drag racen. Hoe je de Demon gebruikt in de bochten moet je vooralsnog zelf uitzoeken.