BMW M5 (G30) debuteert als MotoGP Safety Car

Binnenkort komt de hete sedan voor het eerst in actie.

Zes jaar geleden debuteerde de F10 M5 als Safety Car in de MotoGP. Inmiddels is de G30 M5 hier en uiteraard zal deze nieuweling het vorige model gaan opvolgen. BMW heeft bekendgemaakt dat de nieuwe M5 zijn debuut als MotoGP Safety Car zal gaan beleven in het weekend van 10, 11 en 12 november in Valencia, Spanje. Gedurende het 2018 seizoen van de MotoGP zal de M5 worden ingezet als Safety Car.

De G30 M5 MotoGP Safety Car is onder meer te herkennen aan een nieuwe livery en de nodige M Performance goodies. Check bijvoorbeeld die carbon splitter en carbon spiegels. Daarnaast valt de M5 extra op met zijn bronskleurige wielen. De stoelen in deze race-M5 zijn afkomstig van de M4 GTS.

Met de komst van de M5 MotoGP Safety Car laat BMW zien wat we mogen verwachten van de M Performance-lijn voor de nieuwe M5. De 600 pk sterke sedan in M Performance-trim zal morgen door BMW op SEMA in Las Vegas worden gepresenteerd.