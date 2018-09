Uitslag Formule 1: Grand Prix van Singapore 2018

Wij zijn klaar voor de eerste en enige Aziatische nachtrace van het jaar!

Het gehele jaar wordt Ferrari gezien als het te kloppen team, maar in het klassement hebben haar coureurs deze overtuiging nog niet kunnen verwezenlijken. Vettel staat voorafgaande aan de Grand Prix van Singapore meer dan een volledige racewinst achter Hamilton. Liefst 30 punten moet hij toegeven op zijn rivaal. Kan hij deze achterstand onder de felle verlichting van het krappe stratencircuit goedmaken, na zijn teleurstellende kwalificatie?

Terwijl Hamilton en Vettel de focus op elkaar richten, kunnen de andere coureurs voor eigen succes gaan strijden. Max Verstappen, bijvoorbeeld, start als tweede en heeft uitzicht op een verdiende zege. Raikkonen, Bottas en Ricciardo moeten we eveneens niet afschrijven. Immers, een plotselinge Safety Car kan de situatie zomaar omgooien. De kans is enorm groot, want nog nooit werd er een race verreden in Singapore, zonder dat de hulpauto de baan op kwam.

Achter de beste zes, zal het er eveneens om gaan spannen. Haas oogt sterk, maar Force India (dat voor België al haar constructeurspunten verloor) is eveneens snel en is op zoek naar een goede dubbele puntenfinish. Renault maakt eveneens kans op respectabel resultaat. Sauber, McLaren en Toro Rosso rekenen we als outcasts, terwijl Williams bijna zeker achteraan zal eindigen. Enfin, we gaan racen.

START

Verstappen is er klaar voor. De Nederlander neemt aan agressieve houding aan en wil direct aan de leiding gaan. Een ietwat trage staat brengt hem echter in gevaar voor Vettel op P3. Hoewel Verstappen zijn positie weet te behouden, probeert Vettel hem op het snelle rechte stuk alsnog in te halen. Voordat dit gebeurt, krijgt Esteban Ocon (Force India) een beuk van teamgenoot Perez. De Fransman vliegt de muur in, waardoor de Safety Car naar buiten wordt geroepen. Voor Verstappen komt de AMG GT (rijtest) net te laat de baan op. Vettel is er al voorbij en mag zijn positie behouden.

Bij de herstart houdt iedereen zich gedeisd. Hamilton toont honger voor zijn vijfde titel en schiet direct weg, met Vettel op iets meer dan een seconde. Mogelijk heeft de Ferrari betere race pace, dus de Brit moet zijn rivaal buiten een seconde houden, zodat hij geen DRS kan inzetten. Verstappen volgt eveneens op een seconde. Bottas, Raikkonen en Ricciardo sluiten zich daarachter, met Perez als best of the rest. Grosjean, Alonso en Sainz completeren de top 10.

Verstappen laat zien dat Red Bull een auto heeft gebouwd die beter kan volgen dan de rest. Terwijl Vettel op 0,9 seconde van Hamilton rijdt, volgt de Nederlander op 0,6 in de langzame gedeeltes van de baan. De teamgenoten van deze drie coureurs maken het elkaar minder lastig. De Force India is op dit moment van de wedstrijd wel degelijk de snelste auto van het middenveld. Perez heeft na tien ronden al bijna vier seconden op Grosjean (P8).

Vettel en Verstappen zitten Hamilton op die hielen tot aan de 11e ronde. Waar ze eerst binnen een seconde van elkaar reden, begint Hamilton ineens aan te zetten en vergroot hij het gaat met Vettel (P2) naar meer dan twee seconden. Verstappen verliest op zijn beurt nog meer tijd op Vettel. De pitstops zitten eraan te komen, dus het zal erom spannen wie op het juiste moment de snelste rondes kan rijden.

MID RACE

Terwijl er berichten binnenkomen van druppels in de pitstraat, duikt Vettel naar binnen om te bekijken of dit inderdaad klopt. Vettel laat verse ultrasofts monteren en Hamilton zal moeten reageren. En jawel, één ronde later komt Lewis naar binnen. Echter, in tegenstelling tot Vettel, komt de Brit naar buiten op de hardere band (Soft). Dit betekent dat hij de gehele wedstrijd uit moet kunnen rijden, terwijl dat voor Vettel veel lastiger wordt. Nog vervelender voor Vettel is het feit dat zijn rivaal voor Sergio Perez op de baan komt. Na meer dan een ronde snelt Vettel hem pas voorbij. Dit alles komt goed uit voor Verstappen, want nadat de Nederlander naar binnen is gekomen, komt ook hij – eveneens op de Softband – uit voor Vettel.

Tot overmaat van ramp werkt de snellere ultrasoft geenszins voor Vettel. Na enkele ronden geeft hij drie seconden toe op Verstappen en rijdt hij zelfs acht seconden achter Hamilton. Terwijl dit alles gaande is, gaat de naar Sauber vertrekkende Raikkonen aan de leiding, op enkele seconden voorsprong van Ricciardo.

De middenvelders zijn eveneens naar binnengedoken. Alonso probeert langer buiten te blijven en rijdt op P7, maar Perez, Hulkenberg en Grosjean hebben wél nieuwe banden gehaald en sluiten aan bij de beide Williams’, waar ze vervolgens niet voorbijkomen. Verder zijn er in het middenveld weinig verrassingen te bekennen.

We hebben inmiddels meer dan een derde van een wedstrijd verreden en de druppels beginnen in steeds grotere getallen naar beneden te komen. Ricciardo wacht er niet op, duikt naar binnen en sluit weer aan als zesde. Tegelijkertijd rapporteert Gasly op de radio dat zijn banden gedaan zijn, waardoor toekomstig Ferrari-coureur Charles Leclerc een kans krijgt een heuse inhaalactie te realiseren!

Nu vooraan alles gestaag verloopt, beginnen we achterin het veld juist gevechten te zien. Alle middenvelders die vroegtijdig zijn gestopt, sluiten namelijk aan in de Lokomotiv Sirotkina. De Williams-coureur mag misschien weinig potten breken in zijn draak van een auto, hij houdt goed stand onder druk. Perez, die al rondenlang achter de Rus rijdt, heeft eindelijk de kans Sirotkin in te halen. De Rus laat echter niet zomaar over zich heen walsen en vecht eerlijk terug. Perez moet er niets van hebben en deelt weer een beuk uit. Ditmaal is hijzelf het slachtoffer. De Mexicaan moet de pitstraat in voor zijn lekke band, maar hij kan ook nog een penalty verwachten. “That’s approximately 100 percent Sergio’s fault,” zo oordeelt commentator Martin Brundle. Ironisch genoeg pakt Hulkenberg Sirotkin in een simpele, doch geniale actie.

Het gevecht om de dertiende positie begint nu ook de leiders te benadelen. Hamilton had een voorsprong van ruim drie seconden op Verstappen, maar door de stribbelingen valt Max met zijn neus in de actie. Ineens kan hij de versnellingsbak van de Brit bijna aanraken. Sterker: hij probeert hem zelfs voorbij te glippen! Het lukt hem echter niet en Lewis bouwt zijn voorsprong weer uit. Volgende keer beter.

FINISH

In de slotronden van de wedstrijd blijkt dat de strategie niet voor iedereen goed is uitgepakt. Waar we Force India en Haas als de favorieten zagen voor een fijn resultaat, hebben beide teams de kansen vergooid. Penalty’s, crashes, enzovoort. Het had zo mooi kunnen zijn. In plaats daarvan zijn het McLaren, Renault en Sauber die voor de restjes strijden. Alonso rijdt in zijn eigen klasse op P7 en noteert zelfs de snelste ronde! Sainz, Leclerc en Hulkenberg rijden eveneens een puike wedstrijd en kunnen punten verwachten.

Vooraan is de strijd gestreden. Sinds Vettel zijn strategie niet heeft kunnen laten werken, rijdt hij eenzaam op P3 achter Verstappen. Hamilton bouwt zijn voorsprong uit naar 40 punten en lijkt daarmee af te stevenen op zijn vijfde titel. Tussen Bottas, Raikkonen en Ricciardo is de strijd nog niet gestreden. De Fin in de Ferrari, evenals de honingdas in de Red Bull, komen redelijk dichtbij, maar zijn ter ver weg voor een actie. Dit ondanks de aanwezigheid van Hulkenberg. Het geklaag wordt verstuurd naar de raceleiding, maar het komt niet aan. Bottas rijdt niet dicht genoeg in de buurt van de Duitser en voelt hierdoor de kou van de Iceman in zijn nek. Een inhaalactie komt er niet, en daarmee komt de wedstrijd tot een tamelijk oninspirerend einde. Hamilton wint overtuigend, 12 seconden daarachter vinden we Verstappen. Vettel moet genoegen nemen met P3, op een pijnlijke afstand van 30 seconden.

Interessant detail: Kevin Magnussen liet tegen het einde nog een stel verse banden monteren en noteerde daarmee de snelste ronde van de race! Zijn tijd was een 1:41.905.

Hieronder bekijk je de volledige uitslag:

1. Hamilton

2. Verstappen

3. Vettel

4. Bottas

5. Raikkonen

6. Ricciardo

7. Alonso

8. Sainz

9. Leclerc

10. Hulkenberg

11. Ericsson

12. Vandoorne

13. Grosjean

14. Gasly

15. Stroll

16. Perez

17. Hartley

18. Magnussen

19. Sirotkin

DNF

Ocon