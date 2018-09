Mercedes-AMG GT 4-door Coupé wordt betaalbaarder

Dat scheelt, C1000.

De lancering van de nieuwe Mercedes-AMG GT 4-door Coupé ging gepaard met een flink prijskaartje. Dit had een reden. In Nederland is op moment van schrijven het model enkel te krijgen als 63 en 63 S. Dit betekent een dikke vieze achtpitter onder de kap. De vanafprijs van deze AMG ligt in ons land dik boven de 200.000 euro.

Geduld is een schone zaak, want natuurlijk komen er meer motoren naar de AMG GT 4-door Coupé. Zo komt er de voordeligere GT 53 4MATIC+ en is vandaag een nieuwe instapper bekendgemaakt in vorm van de AMG GT 43 4MATIC+ 4-door Coupé. Met 367 pk en 500 Nm koppel uit een zes-in-lijn turbomotor is er nog steeds voldoende kracht aanwezig om de Mercedes van z’n plek te laten gaan.

De GT 43 accelereert in 4,9 seconden naar de honderd en heeft een topsnelheid van 270 km/u. Cijfers waarmee je nog steeds menig stoplicht sprint zal winnen. In Duitsland is de GT 43 er vanaf 95.259,50 euro. Een Nederlandse prijs is nog niet bekend, maar reken er niet op dat we onder de 100.000 euro blijven. Wel kun je stellen dat deze variant grofweg een ton goedkoper gaat worden in vergelijking met de AMG GT 63 S.