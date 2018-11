De internationale media over Verstappen vs Ocon

De Nederlander is de dag na een Grand Prix weer eens wereldnieuws. Dit keer niet op de gebruikelijke manier.

Tot nu toe gingen alle gevallen van onze ‘internationale media’ artikelen over actualiteiten op het veld. Meestal als Max Verstappen mooie dingen liet zien die ervoor zorgden dat zelfs de internationale pers het erover heeft. Ook na de Grand Prix van Brazilië is Verstappen wereldnieuws. Beelden die nu de hele wereld over gaan betreffen echter niet nummer 33 in de auto, maar de Red Bull-coureur die Esteban Ocon duwt (video) na afloop van de race. De aanleiding weten we inmiddels allemaal. De Racing Point Force India-coureur kwam tijdens de race in aanraking met Verstappen, die vervolgens een spin maakte en P1 verloor aan Lewis Hamilton.

De meningen zijn verdeeld. Niet alleen hier in Nederland, maar ook internationaal. Verstappen kreeg een taakstraf naar aanleiding van zijn fysieke contact met Ocon. Terecht of niet? En dan is er nog de discussie over het voorval tijdens de race. Over één ding zijn de media het wel eens. Ocon zat fout en en Max had moeten winnen. Lees hieronder hoe er over de kwestie Verstappen vs Ocon (of Ocon vs Verstappen, het is net hoe je het ziet) wordt gekeken.

Dailymail

‘De complottheorieën gaan op vrije loop nadat ‘de jonge Mercedes-rijder’ Esteban Ocon de leider van de Grand Prix op onnodige wijze zijn positie ontneemt’. De Dailymail is van mening dat Verstappen een punt heeft door Ocon een F****ng idiot te noemen op de boordradio. De Britten omschrijven het rijgedrag van de Force India-coureur als belachelijk en onnodig.

BBC Sport

There are two sides to every story, aldus de BBC. De Britten zien het vooral als een gevaar voor Mercedes. Max Verstappen heeft laten zien serieus tegengas te kunnen bieden en met Honda als nieuwe motorpartner kan 2019 een interessant seizoen worden. Verder belicht de BBC het verleden tussen Ocon en Verstappen, onder meer de rivaliteit tijdens het karten vroeger. “They clearly do not like each other.”

ESPN

De masterclass van Max Verstappen werd verpest door toedoen van Esteban Ocon, kopt ESPN. Tot en met ronde 44 reed Verstappen een geweldige race. Dat veranderde toen Ocon de Nederlandse coureur van de baan reed. ESPN omschrijft Ocon als een talentvolle rijder, maar de actie van gisteren was te stom voor woorden. Er is geen excuus om op zo’n manier in aanraking te komen met de leider van de race. Volgens ESPN mag de coureur van geluk spreken dat hij geen zwarte vlag kreeg voor de aanvaring met Verstappen. Daarnaast is het Amerikaans kabeltelevisienetwerk van mening dat Verstappen nog rustig reageerde door enkel te duwen. “Verstappen is een man die klaar is om een kampioenschap te winnen.”

Telegraph

Verstappen was in totale controle tijdens de Grand Prix van Brazilië. Op indrukwekkende wijze passeerde de Nederlander zowel Mercedes als Ferrari op Interlagos. Op bizarre wijze kwam Ocon in aanraking met Verstappen op hoge snelheid. De straf die Ocon kreeg na afloop van de race zal weinig troost bieden aan de furieuze Max Verstappen.

Le Figaro

Zelfs het Franse Le Figaro kan het niet opnemen voor landgenoot Ocon. Verstappen had de overwinning moeten hebben in Brazilië en daarmee punt uit. Met de bandenstrategie van Red Bull Racing lag de overwinning voor het oprapen. Ocon maakte echter een onbegrijpelijke manoeuvre. Wreed is het juiste woord voor het verdere verloop van de race en het resultaat voor Verstappen. Natuurlijk was de Nederlander uitermate teleurgesteld na afloop van de race.

Auto, Motor und Sport

Esteban Ocon verpest het Verstappen-feestje, aldus de Duitsers. Max Verstappen was op weg naar zijn derde overwinning van het seizoen, toen een aanvaring met Esteban Ocon roet in het eten gooide. Een aanval van een buitenstaander op de leider van de race. Er was geen twijfel over de winst als de crash niet had plaatsgevonden, de RB14 was de snelste auto op Interlagos.

Sky Sports F1

Ook Sky Sports haalt de historie in het karten en de Formule 3 aan tussen Verstappen en Ocon. De Britten waren nog zo enthousiast over de rijkwaliteiten van Max en zijn fraaie inhaalstreken op Hamilton en de Ferrari’s. De afstand die Verstappen vervolgens op Hamilton creëerde trekt tevens de aandacht van Sky. Helaas mocht het niet baten. “Oh dear..”

Gazetta dello Sport

Volgens de Italianen was er weer eens sprake van een Max Show. Verstappen ‘at’ de twee Ferrari’s op en mede dankzij een slim management van Red Bull Racing reed de Nederlander op P1. Daarop volgde een desastreuze plottwist. Verstappen werd geramd door Ocon, wat vervolgens uitliep op een enorme teleurstelling voor de Nederlander.