BREEK: Verstappen krijgt taakstraf voor duwen Ocon!

Het moet niet gekker worden.

Dat Max Verstappen in een niet al te beste bui was vandaag, was logisch te verklaren. De Nederlander reed zich knap van een vijfde positie naar voren en verschalkte de leider in de race Lewis Hamilton. Zoals ze zouden zeggen bij Mengvoeders United: “Chapeau, Chapeau, Chapeau!”. Heel lang kon Verstappen niet genieten van de koppositie, want Esteban Ocon vond zichzelf een betere coureur en probeerde Verstappen in te halen. De naar uien ruikende Force India piloot ramde daarbij Ons Max van de baan. Sacre bleu!

Esteban Ocon werd gestraft voor zijn actie. Hij ontving een stop-and-go penalty van 10 seconden, in de pits. Effectief gezien werd hij een halve minuut naar achteren gezet. Ook krijgt hij 3 punten op zijn F1 licentie. Maar dat zijn niet de enige straffen die worden uitgedeeld. Ook Max krijgt namelijk straf van de FIA.

Als een ware Verstappen was Max na de race uiteraard ziedend en ging hij verhaal halen bij Esteban Ocon. Daarbij werd de Fransman een paar keer op heldhaftige wijze geduwd. De FIA heeft Max Verstappen schuldig bevonden aan het maken van opzettelijk fysiek contact met Esteban Ocon. Dat is in strijd met Artikel 12.1.1. van het Woudlopers Handboek van de FIA. De straf is ook uitgesproken. Max Verstappen krijgt twee dagen taakstraf. Hij moet in de komende zes maanden dus twee dagen taakstraf uitvoeren voor het goede doel. De FIA begrijpt de emoties van Verstappen, maar vinden het gedrag niet passen bij een Formule 1 coureur.

Intussen zit Ocon zich te verdedigen op Instagram. Volgens hem was zijn actie heel normaal. Ocon krijgt geen verdere straffen.