Jaguar komt met een wel heel bijzondere F-Type Convertible

Kiezelstenen, zand en modder. Deze F-Types lachen om zulke dingen.

In het kader van 70 jaar Jaguar sportauto’s kwam het merk al eerder met een update voor de F-Type. Dat is niet het enige feestje dat de Britten willen vieren, want Jaguar komt nu met een wel heel bijzondere F-Type tevoorschijn.

De Britse autofabrikant heeft het doek getrokken van twee F-Type Convertibles in rally-uitvoering. Het is een knipoog naar de rally successen van het merk in de jaren vijftig. In de basis kijken we naar de 300 pk F-Type Convertible met een 2.0 viercilinder.

Aangepakt door Jaguar Design and Engineering, komen de cabrio’s overheen met FIA-eisen voor een echte rallyauto. Denk aan een rolkooi, racestoelen met zespuntsgordels, extra verlichting op de motorkap en een brandblusser in de auto. Het onderstel, de remmen en de aandrijflijn werden ook aangepast voor gebruik tijdens een rally.

Het is niet alleen show. Jaguar heeft de twee rally F-Types ingezet tijdens de Walters Arena rally stage in Zuid-Wales. In de komende periode zal het merk de auto’s inzetten voor diverse andere evenementen. Helaas gaat het om een one-off project. Een rally F-Type gaan we helaas nooit bij de dealer zien.