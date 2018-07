Raikkonen: “moeilijk om niet met Verstappen te crashen”

Als hij praat, zegt de fin hele zinnige dingen.

Het was weer een ouderwets leuke Formule 1-dag. Dankzij het uitvallen van de Mercedessen heeft Vettel weer de leiding in het klassement kunnen pakken. Het heeft een tijdje geduurd, maar het is weer eens echt spannend. Met nog 12 races te gaan is het nog niet duidelijk wie er dit jaar met de titel naar huis gaat. Diverse coureurs zijn qua punten ingelopen op hun teammaat. Grosjean pakte eindelijk punten en Verstappen finisht als eerste, terwijl Ricciardo de race niet kon uitrijden. Verstappen staat nu nog maar drie punten (nu 93 in totaal) achter zijn Australische teamgenoot (96).

Wie ook inliep op zijn teamgenoot is Kimi Raikkonen. Wat dat betreft leek de race heel erg op Barcelona 2016. Verstappen wist de banden uitstekend te sparen zonder te langzaam te rijden. Raikkonen kwam tot een kleine drie seconden in de buurt, maar daar bleef het dan ook bij. Max op 1, Kimi op 2 en Sebastian op nummer drie, net als in Barcelona. Wat we ook zagen in Barcelona: geen Mercedes die aan de finish kwam.

Een belangrijk aandeel van de winst zit hem in de eerste paar ronden, zou uiteindelijk blijken. Raikkonen en Verstappen waren aan het stoeien voor een positie, maar raakten elkaar nauwelijks. Volgens Raikkonen deden hij en Verstappen het goed tijdens de race.

Er gebeurde van alles in de eerste ronde. De auto raakte dwars, waardoor ik de lijn in bocht 6 nogal ruim nam. Max zat daardoor in bocht 7 vlak bij mij. De auto voor mij (die van Bottas), stoorde mij een beetje en Verstappen zag mogelijkheid zijn auto er naast te zetten. Ik probeerde het vervolgens nog aan de buitenkant. We hebben het maximale eruit gehaald. Het is bijzonder lastig om elkaar niet uit de race te rijden in die bochten. Soms lukt het wel, gelukkig. Voor mijzelf was het niet ideaal, maar het was een eerlijk gevecht.

Ook Verstappen heeft er wat over te zeggen. Allereerst dat het goede beelden zal opleveren. Dat kunnen wij beamen.

Het was een hard, maar eerlijk gevecht. Kimi is ervaren genoeg om dit soort situaties goed te kunnen beoordelen. We hebben elkaar een klein beetje geraakt, maar dat is goed voor de sport.

Waarvan akte.