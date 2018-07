Eisbein! Porsche 991.2 GT3 RS gaat stuk op de ‘Ring

Een groene GT3 RS heeft zijn Waterloo gevonden in de groene hel.

Dat wil zeggen, misschien kan de auto nog wel opgelapt worden, maar dat zal dan sowieso in de papieren lopen. De in de kleur Lizard Green gehulde Porker zit namelijk zowel van voren als van achteren flink in de kreukels. Zo te zien is zelfs de groene verf van de deurklink afgesleten. Of is het een dure optie om deze eruit te laten zien alsof ‘ie op een budgetbak thuishoort?

Enfin, we weten allemaal dat de 911 GT3 RS een geniale auto is die, uitgerust met het Weissach Package, een rondje ‘Ring kan doen in minder dan zeven minuten. Deze auto moet dat pakket zo te zien ontberen maar er zit wel een stickertje van Manthey Racing op de voorruit. Manthey maakt Porsches vaak nog net even wat scherper (rijtest) en is altijd goed vertegenwoordigd tijdens de races op de ‘Ring. Onlangs scoorde het raceteam van Manthey op Le Mans nog een 1-2 in de GTE Pro klasse met de twee Elfers in old skool liveries.

Of dit een typisch gevalletje is van een ‘coureur’ die er te laat achterkwam dat hij (m/v) te weinig talent had of er een andere grondslag aan de crash ligt weten we niet. Een andere mogelijke oorzaak presenteert zich in de vorm van de episch bespoilerde BMW E36 coupe die je op de achtergrond kan zien. Wellicht schoot de pet van de bestuurder van deze swekkerbak even voor zijn (m/v) ogen. Red de GT3 RS-en?

Image-Credit: MagazĂ­n ProDriver CZ via Facebook