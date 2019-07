Deze cabrio met V8 heeft een half miljoen op de klok

Bijna 500.000 km, dat is nog eens kwaliteit.

Het is een van de meest onbegrepen auto’s die aan het begin van dit millennium op de markt kwam, de Lexus SC430. Zelden werd een auto zo slecht ontvangen als deze grote open Coupe-Cabriolet.

De auto was niet snel genoeg, niet sportief en de looks waren niet naar de smaak van het internationale journaille. Value for money? Corvette. Klasse? Jaguar XK8. Das beste? Mercedes-Benz SL500. Ondanks dat de SC430 eerder op de markt verscheen dan de Mercedes SL (R230), was de SL een tijdlang ‘de VW Golf van Monaco’. Je zag ze werkelijk overal rijden. Dat verklaart waarom er zoveel occasions van zijn.

De Lexus SC430 is een stuk schaarser. In tegenstelling tot wat de autojournalisten destijds vonden, waren de klanten die er daadwerkelijk eentje kochten wél lyrisch over. Deze SC430 occasion is daar het rijdende en ultieme bewijs van. Het is een exemplaar uit 2004, dus de voormalig eigenaar kon ook kiezen voor een Mercedes-Benz SL. Dat heeft hij niet gedaan en waarschijnlijk maar goed ook, want de betrouwbaarheid en bouwkwaliteit van deze Lexus staan op een zeer hoog niveau.

Dit exemplaar heeft sinds maart 2004 namelijk 491.402 kilometer gelopen. Dat is bijna een half miljoen. In tegenstelling tot sommige SL’s met 14 eigenaren uit de laatste 3 jaar (vaak AMG-look uitgevoerd, gek genoeg) heeft deze SC430 slechts één eigenaar gehad. Jazeker, de held in kwestie kocht een SC430, reed er bijna een half miljoen kilometer mee en verkocht hem vervolgens. Hopelijk heeft ‘ie een LC500 gekocht. Kunnen we die over 15 jaar behandelen. De vraagprijs is vrij bescheiden: voor minder dan 8 mille heb je een van de gaafste cabrio’s uit zijn klasse. De advertentie kun je hier bekijken.