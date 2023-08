De Kia Stinger als occasion is meesterlijk briljant

Nieuw was het onverkoopbaar, maar de Kia Stinger als occasion is echt aantrekkelijk.

Elke week overstroomt de inbox voor de Autoblog Advies rubriek, waarvoor dank! Geregeld zitten daar aanvragen bij van auto’s die ALLES zijn. Want we willen allemaal een auto met veel luxe, goede prestaties, hoge mate van betrouwbaarheid en gunstige prijs. Dat is natuurlijk bijzonder lastig om voor elkaar te krijgen, zeker aangezien een auto ook niet te duur mag zijn.

Maar we hebben er eentje gevonden die nu wel erg interessant begint te worden. We starren ons helemaal blind op Alfa Romeo Giulia‘s, maar als je geen diesel wil dan ben je al gauw 25 mille kwijt voor een 2.0T.

Een kale. Wil je een paar leuke opties (Veloce pakket, sportstoelen en zo) dan gaat het al hard richting de 30.000 euro, eigenlijk er overheen.

Kia Stinger als occasion

En zo kwamen we uit op de Kia Stinger, want die beginnen nu ook goedkoop te worden. We kennen allemaal de 3.3 T-GDI die voor een ton op de prijslijst stond, dat is natuurlijk gekkenwerk. De 2.0 T-GDI was betaalbaarder en zelfs in vergelijking met een nieuwe 4 Serie GC best een goede aanbieding. De afschrijving heeft zijn werk nu een beetje gedaan en verrek zeg: het begint leuk te worden!

Deze rode GT-Line bijvoorbeeld. De auto komt uit 2018 en is dus 5 jaar oud, maar zie je er niet aan af. Dat uiterlijk is echt een groot pluspunt van de Kia Stinger. De rode kleur helpt daar natuurlijk enorm bij. Het geeft de auto een bijzonder toffe uitstraling, alhoewel er geen een kleur is die de Stinger niet staat. Enig smetje misschien zijn de velgen, dat zijn niet de mooiste. Maar ja, een setje dikke Enkei’s eronder en deze gebruiken als winterwielen en het probleem is opgelost.

Dit is waarschijnlijk de ideale uitvoering voor de meeste Nederlanders. Met 255 pk heb je alsnog meer dan voldoende vermogen in deze Kia. De Stinger sprint daardoor in 6 tellen naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid begrensd op 240 km/u. Het verbruik is volgens Spritmonitor 1 op 11, dus als je rustig aan doet valt het verbruik ook behoorlijk mee.

Interieur

Dan het interieur en de uitrusting. Als het om het laatste gaat, is iedereen enthousiast want eigenlijk zit al het mogelijke er wel op. Mensen gaven destijds aan dat het interieur van de Kia Stinger het niet haalt bij een Premium Duitser en dat klopt ook. Maar laten we heel eerlijk zijn: het scheelt niet heel erg veel, eigenlijk!

Tenslotte de betrouwbaarheid. Bij een Duitse auto moet je je nu zorgen gaan maken om thermostaten, oprekkende kettingen, olieverbruik, falende automaten en andere premium storingen. De Kia Stinger heeft nog gewoon fabrieksgarantie!

Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Mocht jij nog een Autoblog Adviesje wensen, dan kunnen wij dat voor je regelen. Vul hier alles in. Hoe completer en specifieker je de aanvraag doet, hoe beter we er een advies voor kunnen maken.