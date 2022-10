Kia Stinger uit productie: het is jullie schuld

Dat is een boud statement, maar de Kia Stinger hoefde niet uit productie als jullie ‘m massaal gingen kopen of leasen.

We zijn allemaal een stelletje badge-snobs bij elkaar. Het logo bepaalt of we iets wel of niet kopen. Dat is op zich ook niet direct heel erg vreemd, want een merk is natuurlijk ook een soort belofte. Je weet precies wat je kan verwachten. Zo verkoopt Audi geen driecilinders, doet BMW niet aan voorwielaandrijvers en verkoopt Mercedes-Benz geen Renault-motoren.

In het geval van Kia moeten we telkens onze mening bijstellen. De tijden van de Shuma, Clarus en Sephia liggen echt ver achter ons. In het geval van de Kia EV6 hebben ze zelfs een rol als maatstaf in hun klasse. Voor die auto moet je ook maanden wachten voordat je er eentje kunt krijgen.

Daar heeft de Kia Stinger geen last van. Er is namelijk nauwelijks vraag naar. Het gaat dermate slecht dat de Zuid-Koreaanse autofabrikant de Kia Stinger uit productie haalt. Dat meldt Auto Times. Begin 2023 haalt Kia de stekker eruit. We houden een kleine slag om de arm, want deze gave achterwielaandrijver zou al eerder met vervroegd pensioen gaan.

Verkoopcijfers

Dat de auto in Nederland niet verkoopt, is op zich logisch. Je betaalde hier namelijk behoorlijk wat BPM, waardoor de auto wat duurder was. Ook in de Verenigde Staten en op de thuismarkt is het dramatisch gesteld met de verkopen.

In september zijn er nog geen 1.500 (namelijk 1.499) van verkocht op de thuismarkt. Daarmee is het de slechtst verkochte Kia van Zuid-Korea.

Een opvolger gaat er niet komen van de fraaie achterwielaandrijver. Logisch, want niemand zat op de eerste generatie te wachten dus waarom een tweede ontwikkelen die niet verkoopt?

Daarbij zou je kunnen zeggen dat de Kia EV6 GT een gedeelte van de markt kan bedienen. Daarnaast schijnt – eveneens volgens Auto Times – Kia bezig te zijn met een grote, stijlvolle. elektrische sedan.

Kia Stinger uit productie: gaan we ‘m missen?

Ja, we zullen de Stinger gaan missen. De Kia Stinger was leverbaar met een 2.0 T-GDI motor (265 pk), 2.2 CRDi diesel (200 pk) en als Stinger GT met een 3.3 V6 T-GDI met 370 pk.

Het model kreeg een facelift in 2020. Daarbij werd de 2.0 liter vervangen door een 300 pk sterke 2.5 T-GDI motor. In Nederland was na de facelift alleen de 3.3 V6 leverbaar.

Dat zijn inderdaad alleen maar lekker dikke motoren. Kia Stingers zijn zeer rijk uitgerust. Sterker nog, dermate rijk dat ook mét de BPM-boete een BMW 4 Serie Gran Coupé met gelijke uitrusting een stukje duurder was.

Ze rijden ook nog eens uit de kunst, met dank aan achterwielaandrijving en een achttraps automaat. Je zult het niet moeten doen met een occasion. In Nederland zijn er nog geen 200 exemplaren van verkocht in al die jaren. In Duitsland nog een kleine 3.300 stuks, dus je kan ze nog importeren.

Uiteraard hebben we nog een Kia Stinger rijtest-video voor je:

