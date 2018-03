‘Er komt weer een zescilinder Aston Martin’

En niet zomaar eentje, maar een heuse zes-in-lijn!

Downsizing is een noodzakelijk kwaad. We leven in barre tijden. De mammoet, dodo en sabeltandtijger zijn er helaas niet meer. Dankzij hardnekkig optreden van diverse groene gekkies zijn er nog steeds enkele exemplaren van de panda en drievingerige strandeend. Uiteraard is er maar een schuldige aan te wijzen aan al dit leed: de auto. Door toedoen van auto’s raakt de lucht dusdanig vervuild dat niet bijster succesvolle en nutteloze dieren (serieus, welk nut dient een pandabeer nu daadwerkelijk?) met uitsterven bedreigd worden.

Daarom zijn er allerlei regels opgesteld door niet-democratisch gekozen mensen in onder andere het Europees Parlement, die ervoor zorgen dat autofabrikanten de CO2-uitstoot van hun auto’s naar beneden moeten brengen. Voor sommige fabrikanten is dat geen probleem. Als je voornamelijk kleine autootjes verkoopt met zuinige motoren is het nog te doen. Voor fabrikanten van sportwagens is het een stuk lastiger. Je kunt een Ferrari niet uitrusten met een TwinAir motor. Voor Aston Martin geldt hetzelfde. De dikke V8 en V12 motoren zijn een belangrijk onderdeel van de auto. Gelukkig werkt Auto Martin nu nauw met Mercedes-AMG samen betreft de motoren. De V12 uit de DB11 is nog een ‘echte’ Aston Martin-motor, maar de V8 uit de Vantage (en sinds kort ook de DB11) komt bij AMG vandaan. Als het aan hoofd-ingenieur Matt Becker ligt, worden dat er meer, blijkt uit dit interview met het Australische Wheels:

Nu de emissie-reglementen strenger en strenger worden, moeten we alle aandrijflijn-types overwegen. En ja, we zijn zelfs een zes-in-lijn aan het overwegen. Er zijn in het verleden vaker Aston Martins geweest met een zes-in-lijn.

Dat klopt, iconische Aston Martins als de DB4 GT Zagato, DB5 en DB6 hadden een grote, atmosferische zes-in-lijn onder de kap liggen. De laatste Aston Martin met een zescilinder lijnmotor was de DB7, die in eerste instantie alleen met een 3.3 liter grote zes-in-lijn met compressor geleverd kon worden. De V12 kwam pas later. Becker geeft aan de nieuwe ’53’-lijn van AMG zeer interessant te vinden.

Ik heb in de CLS53 AMG gereden bij een testfaciliteit van AMG, enkele maanden geleden. Het is een zeer indrukwekkende motor. De CLS 53 AMG heeft een zeer gecompliceerde en slimmer motor die goed bij ons merk in de toekomst zou passen.

Het model dat het meest in aanmerking lijkt te komen voor de nieuwe motor is de gloednieuwe Vantage. Becker laat weten wat de drieliter zes-in-lijn met elektromotor van AMG past in het vooronder van hun nieuwe instapper. Het is dus geen algemene opmerkingen in het luchtledige. Tussen neus en lippen door vertelt Becker overigens veel beter nieuws, want ook de V12 uit de DB11 past volgens hem erin. Dat betekent dat een V12 Vantage absoluut mogelijk is. Volgens Matt Becker worden de motoren wel aangepast aan de Aston Martins, maar blijven het maximale vermogen en koppel gelijk. De CLS 53 AMG heeft 435 pk en 520 Nm. Dat zijn bijna exact dezelfde specs als de twaalfcilinder had in de DB7 GT in 2002. Dus ondanks het downsizen lijden de prestaties er (nog) niet onder.