Red Bull: “Ferrari’s en Mercedes zijn olieboten”

De stiertjes dekken zich vast in.

Een nieuw F1-seizoen, een nieuwe kans voor Red Bull Racing om eventuele nederlagen af te schuiven op motorenpartner Renault en/of de FIA. Nu de eerste test erop zit, lijkt het erop dat Red Bull Racing wederom niet het te kloppen team is. Ze zitten wel in de buurt, maar Ferrari heeft een betere snelheid laten zien over één ronde en Mercedes een betere snelheid in de longruns. De consensus is zodoende dat Red Bull hooguit het tweede team in de pikorde is. Zoals je weet denken wij dat het zelfs het derde team is. Hoewel we daarna gehoord hebben dat de Ferrari benzine zuipt, dus dat zou dan weer in het voordeel kunnen zijn van het team uit Milton Keynes. Enfin, tweede, derde, het is beide geen eerste.

En dus beginnen het olijke duo Helmut Marko en Adrian Newey het jaar met wat preemptive gezeur. Auto Motor und Sport vroeg hen na de wintertest naar de krachtsverhoudingen van dit jaar. Ome Helmut liet daarop het vertrouwde plaatje nog maar eens horen:

Wij hebben het beste chassis, dus als we niet de snelste zijn ligt dat aan de motor.

Designheld Adrian Newey valt zijn Oostenrijkse teamgenoot bij:

Ferrari en Mercedes gebruiken meer olie. Wij verbruiken maar 0,1 liter olie per 100 liter benzine, maar zij zoeken de grens op van 0,6 liter per 100 liter benzine.

Het olieverbruik was vorig jaar een hot issue. Door olie te verbranden als brandstof zouden Mercedes en Ferrari met name in de kwalificaties hun voordeel halen. De FIA greep in en heeft het verbruik aan banden gelegd. Aanvankelijk werd het voor de tweede helft van vorig jaar al reglementair verlaagd naar maximaal 0,9 liter per 100 liter benzine en voor dit jaar is de grens dus 0,6 liter per 100 liter. Blauwe rook uit de uitlaten van de Ferrari’s deden sommige observeerders in Barcelona er al direct aan twijfelen of de Italiaanse PU wel binnen die limiet blijft.

Maar de belangrijkere vraag die je je onherroepelijk stelt is deze: Renault, waar zijn jullie mee bezig? Als dat olie verbranden zo’n enorm voordeel oplevert, zoek dan potverdikke ook die grens op. Homme homme homme…