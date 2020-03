De Koenigsegg Gemera is een vierzits hybride

Een hypercar als deze hebben we nog nooit gezien.

Koenigsegg verrast vandaag vriend en vijand door met een vierpersoons GT op de proppen te komen. De Zweden geven daarmee een compleet nieuwe dimensie aan het begrip GT. En aan nog diverse andere begrippen.

Ondanks het feit dat de auto plaats biedt aan vier personen is het nog steeds een echte Koenigsegg. Dit betekent duizelingwekkende cijfers: de Gemera heeft een vermogen van 1.724 pk en een koppel van 3500 Nm. Dat is een vermogen van 1,27 Megawatt en daarmee kwalificeert de auto als ‘megacar’. De Koenigsegg Gemera sprint in 1,9 seconden naar de 100. De topsnelheid ligt op minstens 400 km/u. In elektrische modus heeft de Gemera een actieradius van 50 km.

Het vermogen wordt geproduceerd door drie elektromotoren en een twee liter twinturbo driecilinder. Deze ‘Tiny Friendly Giant’, zoals Koenigsegg de motor noemt, is alleen al goed voor ruim 600 pk en 600 Nm koppel. De TFG lust ook ethanol of methanol. De drie elektromotoren – twee voor elk achterwiel en een op de krukas – zorgen voor de rest. Ook in technisch opzicht is de Koenigsegg Gemera dus een verrassing.

Om de driecilinder nog een beetje goed te laten klinken is de Gemera voorzien van een titanium Akrapovič uitlaatsysteem. De auto beschikt over zowel vierwielaandrijving als vierwielbesturing. De vier motoren maken torque vectoring mogelijk. Het getal vier kan dus wel zo’n beetje gezien worden als het centrale thema.

In tegenstelling tot wat je zou verwachten zijn de achterste stoelen niet alleen bestemd voor kinderen en dwergen. Je kunt daadwerkelijk als volwassene achterin een Koenigsegg plaatsnemen, zoals gedemonstreerd werd tijdens de onthulling. Deze vier personen kunnen zelfs nog hun koffers meenemen ook. Verder zijn de passagiers voorzien van zaken als bekerhouders, infotainmentschermen en draadloze telefoonopladers. Daarmee is dit de Gemera dus daadwerkelijk een GT, maar wel een bizar snelle.

De Koenigsegg Gemera wordt geproduceerd in een beperkte oplage van 300 exemplaren.